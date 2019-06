El PSOE dubta que Unides Podem hagi de ser el seu soci prioritari

El president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, es reunirà dimarts que ve, 11 de juny, al Congrés amb els líders de Unides Podem, Ciutadans i PP, per aquest ordre, a la ronda de contactes anunciada ahir en la seva compareixença, ha informat Moncloa.









Aquests tres partits són els que poden facilitar o bloquejar la investidura perquè a Espanya hi hagi un Govern com més aviat millor, apunten aquestes fonts.





Igualment, informen que un dia abans, dilluns, 10 de juny, es reunirà la Comissió Executiva Federal del PSOE per formalitzar la comissió que coordinarà les negociacions amb els diferents grups parlamentaris de cara a la investidura de Sánchez.





El PSOE té 123 escons i Unides Podem 42, de manera que els dos junts no sumen majoria al Congrés dels Diputats, que té un total de 350 cadires.





Per això fonts internes destaquen que Sánchez no té clar que hagi de prioritzar els de Pablo Iglesias, qui a més passa per una situació interna delicada a causa de les diferències entre les confluències autonòmiques ja que el sector crític de la formació estatge posa en dubte el lideratge d'Iglesias.





La situació de Barcelona, per exemple, té el PSOE en brases. Ada Colau finalment s'opta a l'alcaldia i comptaria amb els vots de PSC i Cs, però inicialment va intentar negociar amb ERC, i aquest acostament a l'independentisme incomoda Ferraz, on prefereixen no comptar amb els sobiranistes per a la investidura.





D'altra banda, la situació dels polítics presos suspesos podria afavorir a Sánchez en l'aritmètica parlamentària per no haver de pactar la legislatura amb les formacions independentistes.





Amb tot això, el calendari previst indica que la investidura tindrà lloc al juliol.