El Rei, després de les ronda de consultes amb els partits amb representació al Congrés, ha proposat el socialista Pedro Sánchez com a candidat a la Presidència del Govern espanyol, segons ha confirmat aquest dijous a la nit la presidenta de la Cambra, Meritxell Batet, que ara ha de buscar data per al debat d'investidura en sessió plenària.









D'acord amb l'article 99.1 de la Constitució, "després de cada renovació del Congrés, el Rei, prèvia consulta amb els representants designats pels grups polítics amb representació parlamentària, i a través del president del Congrés, proposarà un candidat a la Presidència del Govern central".





Al llarg de dos dies, el cap de l'Estat ha anat rebent a quinze representants polítics i, a última hora de la tarda d'aquest dijous, ha convocat la presidenta del Congrés per comunicar-li la seva decisió, que ha estat encarregar la investidura al líder del PSOE com a partit més votat en les últimes eleccions generals i amb més possibilitats de sumar suports.





"D'acord amb el que estableix l'article 99.1 de la Constitució i, després de fer consultes amb els representants designats pels grups polítics amb representació parlamentària, vinc a proposar a l'Excm. Senyor Don Pedro Sánchez Pérez-Castejón com a candidat a la Presidència del Govern . Li comunico a V. E. perquè es formuli al Congrés dels Diputats l'oportuna proposta", diu el document sancionat pel Cap de l'Estat.









EL GOVERN PREVEU LA PRIMERA QUINZENA DE JULIOL





Ara correspon a la presidenta del Congrés posar data a aquest debat d'investidura d'acord amb el candidat designat pel Rei. El Govern socialista calcula que aquesta cita parlamentària podria tenir lloc la primera o la segona setmana de juliol, ja que en les setmanes prèvies hi ha diversos compromisos internacionals compromesos.





En roda de premsa al Congrés, Batet ha explicat que, després de la designació del candidat per part del Rei, s'inicia "el procés" de la investidura: "El candidat ha de començar a sumar aquests suports perquè el procés d'investidura arribi a bon port", ha dit.





Preguntada per la petició del líder del PP, Pablo Casado, perquè el procés no es dilati, Meritxell Batet ha contestat que "és bo que es faci com més aviat millor", però també, "i per descomptat, que prosperi la investidura" i hagi un Govern.





LA SEGONA VEGADA QUE REP L'ENCÀRREC





És la segona vegada que el socialista Pedro Sánchez és designat pel Rei com a candidat a la Presidència del Govern perquè ja ho va fer al març de 2016 quan el líder del PSOE va aconseguir un acord amb el president de Ciutadans, Albert Rivera, que no va prosperar al no superar les votacions en el Ple del Congrés.





Quan Sánchez va aconseguir ser president del Govern el juliol de l'any passat va ser en virtut de la seva moció de censura contra Mariano Rajoy, però llavors no va ser designat pel Rei.