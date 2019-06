L'Audiència Nacional estudia si ha de jutjar el 'Cas Neymar' o el trasllada a Barcelona

L'Audiència Nacional estudiarà aquest dilluns en una vista pública si és competent per enjudiciar el cas sobre els presumptes delictes de corrupció entre particulars i estafa al fons brasiler DIS en el fitxatge de l'exjugador del FC Barcelona Neymar da Silva o si, per contra, s'han d'encarregar els tribunals de Barcelona.









El futbolista porta processat en aquesta causa des de l'any 2016, quan el magistrat de l'Audiència Nacional José de la Mata va obrir la investigació arran de la denúncia del Grup DIS, que tenia el 40 per cent dels drets federatius del jugador.





Tot això malgrat que l'Audiència de Barcelona ja va enjudiciar el suposat frau de 13 milions d'euros en el fitxatge de Neymar, cas en el qual es va assolir un acord de conformitat pel qual el Barça va ser condemnat a pagar cinc milions i mig de euros per delicte fiscal.





En aquesta altra causa, la Sala Penal de l'Audiència Nacional dirimirà la presumpta corrupció entre particulars i estafa denunciada per DIS i al costat de Neymar s'asseuran al banc dels acusats els seus pares i els que fossin presidents del FC Barcelona i el Santos , Sandro Rosell i Odilio Rodríguez, respectivament.





JUTJAR A TOTS DOS CLUBS COM A PERSONES JURÍDIQUES





Així mateix, es preveu jutjar als dos clubs com a persones jurídiques ia l'empresa familiar del davanter, N & N Consultoria Esportiva i Empresarial, per les seves presumptes maniobres per inflar el cost del fitxatge fins als 83 milions d'euros.





Mentrestant, l'acusació particular que exerceix DIS ha sol·licitat sis anys de presó per l'exjugador del Barça, la Fiscalia de l'Audiència Nacional demana que siguin dos anys de presó i multa de deu milions d'euros.





El Ministeri Públic demana la pena més alta per Rosell, cinc anys de presó per delictes d'estafa i corrupció, així com sol·licita dos anys per al pare del davanter blaugrana i un per la seva mare, Nadine Gonçalves. Mentrestant, Rodríguez s'enfronta a una petició de tres anys.





MULTES PER ALS CLUBS





En quan als clubs, als quals el Ministeri Públic atribueix els dos delictes, sol·licita que el Barça aboni una multa de 8,4 milions d'euros a la qual s'ha d'afegir la seva banda d'una indemnització de 3,2 milions en concepte de responsabilitat civil a pagar de forma solidària al costat Rosell, el president del Santos i el propi club brasiler com a persona jurídica. L'equip del Brasil hauria d'abonar, per la seva banda, una multa de 7 milions i N & N, 1,4 milions.