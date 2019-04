Rosell, absolt de blanqueig, encara té causes pendents amb peticions de presó

L'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell va ser absolt aquesta setmana per l'Audiència Nacional d'haver blanquejat fins a 25 milions d'euros procedents de comissions il·legals, després de gairebé dos anys de presó, però encara s'enfronta a altres causes.









De fet, la sentència que l'absol de l'assumpte de les comissions encara no és ferma. La Fiscalia estudia la possibilitat de presentar un recurs perquè Rosell sigui condemnat a sis anys de presó.





Rosell té altres fronts oberts i un d'ells és la querella pel fitxatge de Neymar a l'Audiència Nacional. Està processat, al costat dels pares del jugador; el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, i el president del Santos brasiler, Odilio Rodríguez.





La Fiscalia demana per a Rosell cinc anys per delicte d'estafa i un per corrupció entre particulars, en entendre que va simular amb el Santos un preu pel fitxatge del jugador inferior al real i tancar el traspàs abans del que permet la Federació Internacional de Futgol ( FIFA).





En aquest sentit, el Fons DIS demana vuit anys de presó per a Rosell. Encara no se sap quan començarà el judici.





HISENDA





D'altra banda, el passat mes de setembre l'expresident del FC Barcelona va comparèixer al jutjat després que la Fiscalia de Delictes Econòmics es querellés per haver usat presumptament l'empresa TOC SL, de la qual era administrador i dedicada a l'organització de congressos, per obtenir unes rendes de més de 350.000 euros que no va declarar.





Un tercer cas que afecta Rosell és la investigació sobre la donació presumptament il·legal d'un fetge a Éric Abidal quan era jugador del club blaugrana. Actualment, Abidal és secretari tècnic del Barça. Aquest delicte comporta fins a 12 anys de presó.