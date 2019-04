L'Audiència Nacional absol Sandro Rosell de blanqueig de comissions

La Secció Primera de la sala penal de l'Audiència Nacional ha absolt l'expresident del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell; el seu soci Joan Besolí i les quatre persones acusades de delictes de blanqueig en considerar que les proves no són concloents i, davant del dubte, sentencia en favor dels processats.









La Fiscalia va rebaixar la seva petició inicial de condemna durant el judici i sol·licitava finalment sis anys de presó per a Rosell, que va quedar en llibertat provisional a la primera sessió del procediment després de gairebé dos anys en presó provisional.





Rosell i Besolí van passar 22 mesos a la presó provisional acusats de conformar una estructura estable amb la qual haurien 'rentat' prop de 20 milions d'euros.





El judici va arrencar el passat 25 de febrer, quan la defensa de Rosell i Besolí, exercida pel despatx de Pau Molins, va sol·licitar de nou la seva posada en llibertat provisional. Aquesta es va materialitzar després de les seves respectives declaracions, el 28 de febrer, prop de complir dos anys de presó preventiva pel risc de fugida que segons el parer de l'Audiència Nacional, suposaven tant la influència de l'expresident del Barça com la possible existència de capitals ocults a l'estranger.





La Fiscalia, que inicialment demanava 11 anys de presó per a Rosell i 59 milions d'euros de multa, va rebaixar a més durant el procediment la seva sol·licitud i va reclamar que fos condemnat a 6 anys de presó per blanqueig de capitals i grup criminal.





Per a Besolí, la rebaixa va ser de 10 a 5 anys de pena, mentre per a la resta dels acusats, la dona de Rosell; Marta Pineda, i els seus socis Andrés Ramos, José Colomer i Sahe Ohannessian, va quedar entre un any i mig i un any i 11 mesos.





Ara, en una sentència de la qual ha estat ponent el magistrat Ángel Hurtado, tots han estat absolts per "observança del principi 'in dubio pro reo'", és a dir, que la defensa ha aconseguit sembrar el dubte sobre les proves presentades per l'acusació en relació a les tres operacions mercantils objecte de la querella, i el tribunal, existint aquest dubte, no pot condemnar Els acusats.





"IN DUBIO PRO REO"





Es refereix a les dues operacions que estaven sota la lupa sospitoses d'haver estat utilitzades per Rosell i els seus socis i familiars per a blanquejar diners fruit de comissions del president de la Federació Brasilera de Futbol, la venda de drets d'emissió d'una trentena de partits amistosos de la Selecció del Brasil i el patrocini de l'equip a càrrec d'una marca esportiva, però també a la venda de BSM, una empresa de l'expresident del Barça que Fiscalia sospitava podia ser simulada.





"Ens queden, almenys, dubtes, tant en relació amb la il·legalitat de les comissions (suborn) com respecte de les sospites apuntades sobre les diferents societats, dubtes que en aplicació del principi in dubio pro reo, insistim, han de ser resoltes en favor de l'absolució", concreta la sentència en aquesta línia.





El Tribunal avala no obstant això, la investigació que es va fer del cas, perquè recorda que es va iniciar després d'una comissió rogatòria dels Estats Units per una recerca de la Fiscalia de Nova York sobre la participació de funcionaris de la FIFA en activitats delictives i que a Espanya, va estar a càrrec de la UCO i la UDEF.





Tot i això, recorda que és en el judici oral on es confronta la prova i en aquest cas, han sorgit els esmentats dubtes, perquè després d'analitzar l'exposat per les parts, la Sala no descarta que el que per a l'acusació van ser comissions il·legals "poguessin ser retribucions per activitats de negoci no reprotxables penalment".





"I que el que la primera consideri societats instrumentals, utilitzades amb finalitat d'ocultar diners, tampoc descartem que tinguin activitat real i una traçabilitat en el discórrer dels diners que circula per aquestes, que pot respondre a aquesta activitat", afegeix el tribunal.





Al seu parer, "no es pot donar per provat que els moviments de fons entre les diferents societats o empreses que es considera sospitoses per l'acusació siguin per a emmascarar la il·lícita activitat de blanquejar uns diners".





Explica a més que perquè existeixi un delicte de blanqueig, ha d'existir un delicte precedent que origini aquests diners bruts i en aquest cas, no ha quedat acreditat. A més, atès que hauria succeït al Brasil, seria "fonamental determinar si concorre el requisit de la doble incriminació, això és, que els fets objecte d'enjudiciament siguin delicte en la legislació espanyola i la brasilera", cosa que la defensa va posar en dubte al llarg de tot el judici oral.