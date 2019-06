El Govern central debat el cessament de la fiscal general de l'Estat pel judici del procés

El Govern debat si cessar la fiscal general de l'Estat, María José Segarra, pel judici del procés, després que no imposés les directrius del Ministeri Públic en l'acusació per rebel·lió i es limités a la sedició.









Fonts internes assenyalen que Segarra ha estat ben acollida pels fiscals Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal i Jaime Moreno, que han reconegut la seva independència respecte al Ministeri fiscal.





No obstant això, un sector del Govern socialista considera que ha demostrat falta d'autoritat per alçar-se com a líder dels fiscals del procés.





Per això, el Govern ja es va plantejar el seu cessament el passat mes de maig, pocs dies després de la victòria socialista a les eleccions generals del 28 d'abril.





D'aquesta manera, si es constitueix un Govern socialista, com està previst, s'estima que Segarra no renovarà en el càrrec.





Segarra va ser una aposta de la ministra de Justícia, Dolors Delgado, que tampoc entra en les travesses per renovar la cartera, per la qual cosa l la sortida de Segarra es dóna gairebé per feta.





Com a ministre de Justica s'especula que entre Juan Carlos Campo, i com a successora de Segarra el nom que sona amb més força és el d'Esther Pérez.





Pérez va ser nomenada membre de la Inspecció Fiscal en 2018 i, anteriorment, ha estat fiscal en cap de Palència i Valladolid. Fins al moment, ha optat per no fer declaracions sobre l'assumpte.