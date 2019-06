L'advocat de Junqueras i Romeva retreu que es vulgui aplicar el Codi Penal a la "dissidència política"

L'advocat Andreu Van den Eynde, que defensa l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva, ha iniciat la fase d'informes de les defenses en el judici del procés al Tribunal Suprem criticant que la causa "generarà un Codi Penal aplicable a la dissidència política", i carregant especialment contra els investigadors de la Guàrdia Civil a la causa instruïda a Barcelona per l'organització del referèndum de l'1-O, als quals acusa de fer una "causa general" contra l'independentisme.





Van den Eynde ha iniciat el seu al·legat, per al qual disposarà de dues hores, referint-se a Junqueras i Romeva com "companys de viatge inseparables ara en el judicial, no fa molt en la política i tota una vida a l'èpic i el moral".





Després d'avançar que dividiria la seva exposició en deu capítols, ha indicat que en aquesta causa "hi ha hagut molt soroll de l'altre costat" de la Sala, en referència a la bancada en la qual se seuen els representants de la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'acusació particular en representació de Vox.





"Hi ha hagut estridències, exageracions, alguna mentida, i ha faltat a vegades a la melodia dels fets", ha afegit, mentre assegut darrere seu Junqueras assentia sense parar.

















Més endavant s'ha referit amb exemples a aquestes exageracions que es van manifestar en el vocabulari tant dels atestats que van iniciar la investigació a l'independentisme el 2015 -a petició de la Fiscalia de l'Audiència Nacional- com en l'escrit de la querella per rebel·lió davant el Suprem: "Escuts humans, atrinxerats, devastació, por; tenim dos cotxes trencats i ells parlen de l'apocalipsi, i quan un mosso truca per telèfon no truca per telèfon, utilitza la clau 51. I això és biaix i exageració".





Es tracta en general, segons el parer de Van den Eynde, d'un cas que "generarà un Codi Penal aplicable a la dissidència política", com explicar "quina resposta penal es donarà a un tuit que tindrà l'influx de regenerar una insurrecció popular, una entrevista a un diari en la qual una persona fa una invocació amb més o menys fortuna", ha afegit.





Sobre la Fiscalia, ha dit que el seu informe a quatre veus (van parlar els quatre fiscals que han participat en el judici) va ser confús "i transitava des lleis del segle XIII fins delictes de futur, com la rebel·lió impròpia o diferent", mentre que de l'Advocacia ha dit que "és capaç d'enfrontar-se a la Fiscalia per defensar la seva tesi -la de la sedició- si bé aplicant" el Codi penal de la dissidència política a la resposta a la mobilització ciutadana, i es decanta per la repressió penal" . Sobre Vox, s'ha limitat a assenyalar que ha tractat d'imposar un "marc ultra" que, al seu parer, no influirà en el tribunal.





Ha continuat assenyalant que la investigació de la Fiscalia, que qualifica de "causa general" i es va iniciar encarregant uns atestats al tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena, contra qui ha carregat especialment.





La seva investigació es va basar en notícies dels diaris des del 2012 que va donar lloc a unes diligències d'investigació a persones aforades, que eren els membres del Govern, i que es va mantenir oberta durant any i mig, ha apuntat.





Aquesta investigació va recaure posteriorment al Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, del qual procedeixen segons el lletrat el 90 per cent de les que han arribat a aquest judici i que parteix d'una investigació "esbiaixada" per revelació de secrets contra persones que no han estat processades, en clara referència al jutge Santiago Vidal, investigat després de realitzar unes manifestacions públiques sobre l'ús de dades fiscals de ciutadans per construir un cens.





D'allí va partir la investigació per rebel·lió i altres delictes que s'ha mantingut a Barcelona contra càrrecs de la Generalitat i que en el Suprem es va dirigir contra les dotze persones avui assegudes al banc dels acusats.





Seguidament el lletrat ha començat a atacar la validesa de cadascuna de les proves presentades com el document denominat Enfocats -incautat al domicili de Josep Maria Jové, mà dreta de Junqueras-, i al qual ha qualificat de "pamflet".





"Em posaria a riure si no fos perquè el tema és tan greu, és un compendi de màrqueting, de fantasies, no està en boca de ningú, es decomissa en un registre que no està signat pel seu autor, sense fulles segellada. Enfocats és res, és fum", ha afegit.