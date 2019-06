El Senat passa Romeva al Grup Mixt i suspèn la seva retribució

La Mesa del Senat ha acordat avui que el senador d'ERC a la presó preventiva Raül Romeva quedi inscrit al Grup Mixt de la cambra alta i que no rebi la retribució ni tingui la protecció social que li correspon pel seu càrrec, un sou que els parlamentaris comencen a generar des del dia mateix de les eleccions generals i que ell no cobrarà.









La vicepresidenta primera de la Mesa, Cristina Narbona, ha informat d'aquest acord aprovat per PSOE i PP amb el vot en contra del PNB, amb un senador a l'òrgan de direcció del Senat. Els nacionalistes bascos es van posicionar ja la setmana passada en contra de la suspensió del polític independentista.





Cristina Narbona ha explicat que el Reglament de la institució obliga que tots els senadors hagin de quedar adscrits a algun grup. Si no formen part de cap, passen al Mixt i aquest és el cas de Raül Romeva. La seva suspensió va impedir que formés part del grup ERC-EH Bildu, però formalment apareixerà com a membre del Mixt.





La Mesa ha deixat clar en qualsevol cas que la seva presència en aquest grup no modificarà la subvenció que rep el Mixt per al seu funcionament i que depèn del nombre de senadors que tingui. De moment, només estarà format per un parlamentari d'UPN i un altre de Vox, sense grup parlamentari propi.





La baixa de Romeva va deixar a ERC-EH Bildu amb nou senadors, quan el Reglament exigeix que siguin com a mínim deu per inscriure un grup. La situació s'ha resolt en incorporar una senadora autonòmica del Parlament basc pendent de designar, Idurre Bideguren (EH Bildu), que ha completat el desè lloc. ERC compta amb altres quatre senadors, però el partit se'ls va prestar a Junts perquè al seu torn tingués grup propi.





D'altra banda, la Mesa ha acordat que la suspensió de Romeva afecta també als seus drets econòmics pel que no rebrà la retribució que li correspon ni tindrà protecció social.





Segons s'ha decidit, la mesura té efectes retroactius al mateix 28 d'abril, dia de les eleccions, ja que els senadors i els diputats comencen en aquesta mateixa jornada a generar i al seu nou sou com a parlamentaris.