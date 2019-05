El Senat suspèn Romeva

La Mesa del Senat ha aprovat suspendre Raül Romeva com a senador, després que els lletrats del Senat han elaborat un informe per a la Mesa de la Cambra en el qual conclouen que "resulta indubtable" l'aplicació de la Llei d'enjudiciament criminal al cas del senador d'ERC a la presó preventiva Raül Romeva i per tant la seva suspensió en l'exercici del càrrec públic, que haurà de ser a més indefinida fins que no canviï la seva situació.









Així figura en l'informe elaborat pels serveis jurídics de la Cambra i que aquest matí analitzarà la Taula, per prendre una decisió sobre Romeva.





El president del Senat, Manuel Cruz, va sol·licitar fa una setmana aquest treball als lletrats, però l'òrgan que ha de decidir sobre l'assumpte no ha estat convocat fins avui.





Els quatre diputats del Congrés en la mateixa situació que el senador d'ERC van ser ja suspesos per la cambra baixa divendres passat: Oriol Junqueras, d'ERC, i Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, de Junts per Catalunya.





La portaveu de la Mesa del Senat, Cristina Narbona, ha confirmat la decisió de la Mesa de "suspendre en drets i obligacions" el senador d'ERC després de "arribar a la mateixa conclusió" que l'informe dels lletrats de la Cambra Alta en el qual es determina que "resulta indubtable" l'aplicació de la Llei d'Enjudiciament Criminal a Romeva.





Amb tots els membres de la Mesa a favor, excepte un vot en contra del senador de PNB i secretari de la Mesa, Imanol Landa, el senador d'ERC queda suspès en l'exercici del seu càrrec públic "de caràcter retroactiu" i per tant, ERC es queda sense els deu senadors necessaris per a formar grup parlamentari, després que li cedís a Junts per Catalunya quatre senadors per al seu propi grup.





Per a això, la Mesa ha atorgat un termini de cinc dies perquè ERC "pugui esmenar" la composició del seu grup ja que, com ha explicat Narbona, "s'entén que quan es van comunicar les composicions dels grups, ERC no podia ser coneixedora d'aquesta circumstància".





Per part seva, el senador del PP i membre de la Mesa, Rafael Hernando, ha assegurat que aquesta decisió "no només és una satisfacció" per al Partit Popular sinó que demostra que "no hi ha persones al marge de la llei".





"No hi ha persones al marge de la llei sinó que totes estem sotmeses, siguem membres o no de la Cambra Alta. No hi haurà impunitat per a ningú i això reforça el nostre Estat de Dret", ha puntualitzat.