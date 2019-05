Romeva promet el càrrec "fins a la proclamació de la República catalana"

El polític d'ERC pres Raül Romeva ha ocupat el seu escó a l'hemicicle antic del Senat, on aquest matí prendrà possessió del seu escó, rebut per un aplaudiment dels seus companys d'escó, que li han abraçat a l'arribar al Saló de Plens.





En el moment de prometre el càrrec ho ha fet "per imperatiu legal" i ha modificat lleugerament la fórmula que han usat tots els seus companys de grup i ha dit davant el president del Senat, Manuel Cruz: "Fins a la proclamació de la república catalana, sempre compromès amb la llibertat, la igualtat i la fraternitat, pels presos polítics i per imperatiu legal, prometo".



Les seves paraules han estat interrompudes pel nou secretari quart del Senat, el popular Rafael Hernando, que ha llegit el nom de la següent senadora, però Cruz li ha demanat que es detingués amb un gest de la mà i Romeva ha pogut acabar les seves paraules.



Abans de tornar al seu escó aplaudit pels seus, Romeva li ha donat la mà al president del Senat, tal com han fet la majoria dels senadors de tots els grups.



Tots els senadors independentistes han acudit al ple amb pines grocs i alguns d'ERC amb samarretes, igualment grogues, amb lemes reivindicatius. Romeva, no obstant això, només portava el seu pin de 'conseller' de la Generalitat, ja que fins a les eleccions de desembre de 2017 va ser conseller d'Acció Exterior.









Romeva ha estat traslladat passades les 8.30 hores d'aquest dimarts des de la presó a la cambra alta en un vehicle de la Guàrdia Civil, que ha entrat al garatge de l'edifici on el polític ha estat lliurat a la Policia Nacional, que s'encarrega de la seva custòdia dins de la institució.





Però el senador electe no ha estat traslladat a l'hemicicle fins a les deu hores, quan ha començat la sessió de constitució del Senat. A l'acte assisteix la seva parella, Diana Riba, candidata també d'ERC a les europees.









Dins de l'Antic Saló de Plens, Romeva no està acompanyat per policies de manera que participa en la sessió exactament igual que la resta dels senadors. El senador electe està assegut a primera fila de l'hemicicle envoltat pels altres dotze parlamentaris d'ERC i per senadors del PNB, el grup ha estat situat a continuació del d'Esquerra.





A la seva dreta es troba la portaveu de la seva formació al Senat, Mirella Cortés, i a la seva esquerra els senadors del PNB Nerea Ahedo i Jokin Bildarratz, portaveu dels nacionalistes bascos.





Diana Riba, esposa del senador d'ERC Raül Romeva, ha afirmat que espera que Romeva no sigui suspès de les seves funcions com a parlamentari, perquè va ser "el senador més votat a Catalunya" i perquè això seria "començar el nou camí amb les portes tancades" .





En declaracions als periodistes abans de la sessió constitutiva del Senat, Riba, candidata d'ERC a les europees, ha dit que avui serà el dia en què es veurà si les Cambres "van a dir prou i van a fer política i a deixar els temes judicials de banda".





En la seva opinió, això seria "separació de poders" davant d'un jutge "que demana ja la suspensió i la inhabilitació", el que suposaria "tornar a posar la justícia en la política i la política en la justícia".





Al seu parer, amb l'elecció dels independentistes com parlamentaris s'està donant "una nova oportunitat per fer política, per obrir diàleg i negociació" però si es comença amb la suspensió dels seus drets polítics, que estan "intactes", el camí començaria "amb les portes tancades". "A ERC no ens agradaria", ha afegit.





El senador d'ERC Raül Romeva ha abandonat el Senat passades les 14.00 hores amb crits de "llibertat" i aplaudiments dels senadors del seu grup i d'ERC.





Al final de la sessió constitutiva, tots els senadors han abandonat l'antic Saló de Plens, excepte els pertanyents als dos grups independentistes de Catalunya que s'han quedat per a fer-se diverses fotografies i posteriorment abraçar, un a un, a Romeva mentre ha rebut un llarg aplaudiment.





Romeva ha romàs al Senat cinc hores i mitja aproximadament després d'arribar a les 8.30 hores a la Cambra Alta i abandonar-la passades les 14.00 hores. En tot moment, excepte dins de l'antic Saló de Plens, ha estat acompanyat per policies vestits de paisans.