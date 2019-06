La defensa de Forn reconeix que el seu client va cometre desobediència

L'advocat Javier Melero, que defensa l'exconsller l'Interior Joaquim Forn en el judici del 'Procés' al Tribunal Suprem ha realitzat un dur al·legat en el seu torn d'informes finals arribant a acusar els comandaments policials i responsables polítics de l'Estat d'utilitzar a els agents desplaçats a Catalunya amb ocasió del referèndum per a uns determinats objectius polítics diferents a fer complir la llei.





El lletrat, que ha defensat al seu client atacant les posicions de l'acusació, ha explicat que aquest objectiu estava clar des de principis de setembre de 2017, quan es van aprovar al Parlament de Catalunya les anomenades 'lleis de desconnexió. Segons la seva opinió es va buscar donar una "aparença" d'organització amb els Mossos d'Esquadra quan des del principi el pla era actuar de manera unilateral l'1-O.





Així, l'actuació planejada "no tenia res a veure amb l'acte judicial dirigit a impedir les votacions, sinó el propòsit polític de fer veure que no hi havia un referèndum homologable, que no semblés un referèndum", ha afegit, posant aquestes últimes paraules en boca d'un dels principals testimonis de la causa, l'exsecretari d'Estat José Antonio Nieto.









Donant la volta a les tesis acusatòries, Melero ha arribat a dir que si algú havia vingut a aquest judici a defensar als agents que van participar en el dispositiu aquest era ell, "perquè a la policia no es la defensa donant-li coba".





Va afegir que la ineptitud dels comandaments i dels responsables polítics "va portar els agents que van actuar l'1-O a" una situació endimoniada "que va acabar perjudicant greument a la seva imatge pública." Els policies que van actuar bé van actuar bé, però van emmalaltir de un dèficit d'organització que va ser pretès i buscat ", ha apuntat el lletrat.





PORTAR ALS NAZIS A COL·LACIÓ





La intervenció de l'advocat va començar amb una resposta contundent a la tesi del fiscal Javier Zaragoza, que durant el seu al·legat final va assenyalar que el va succeir a Catalunya entre març de 2015 i octubre de 2017, i sobretot, en els mesos de setembre i octubre de 2017 , "és el que en la terminologia de Hans Kelsen, aquest il·lustre jurista austríac que va haver de fugir en els anys 30 als Estats Units davant l'auge del nazisme, és el que s'anomena cop d'Estat". Segons l'opinió de Melero, però, únicament es va esmentar al jurista austríac per "portar als nazis a col·lació" i això "contamina" el debat jurídic.





Així, el lletrat s'ha mostrat confiat que durant la seva intervenció demostrarà que el Govern de la Generalitat "no tenia capacitat per imposar per la força un marc normatiu" determinat ia més "no només no va tallar les amarres i va cedir aquest poder, sinó que després el 27 d'octubre de 2017 -data de la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) - va posar aquest poder "a disposició de l'Estat". "Els únics actes documentats són actes d'abandó del poder", ha afegit.





D'altra banda, Melero ha reconegut que el seu client va cometre desobediència a les disposicions del Tribunal Constitucional. "Cedeixo aquesta trinxera", ha dit, per reconèixer més endavant que el 20-S -jornada de registres i detencions a tot Catalunya per ordre d'un jutge de Barcelona- va haver desordres públics i també "actes concrets minoritaris de resistència a l'autoritat" .