La Fiscalia, contrària al fet que Junqueras surti a jurar com a eurodiputat el 17 de juny

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha informat en contra que Oriol Junqueras, que està sent jutjat per rebel·lió, surti del centre penitenciari el proper 17 de juny per jurar davant la Junta Electoral seu càrrec com a eurodiputat, perquè caldria demanar a conseqüència un suplicatori al Parlament Europeu que ocasionaria "interferències absolutament irraonables" en el procediment judicial.









En un escrit en el qual respon a la petició elevada per la defensa de Junqueras, que sol·licita el lliure exercici dels seus drets polítics, el Ministeri Públic raona que autoritzar comportaria necessàriament demanar un suplicatori al Parlament Europeu que "implicaria la suspensió i paralització del procediment, la qual cosa generaria una intromissió tan indeguda com inadmissible en l'exercici de la funció de jutjar i fer executar el jutjat".





Per això, entén que "la concessió de l'autorització de sortida i la subsegüent adquisició de la condició de membre del Parlament Europeu suposaria obrir un escenari en el qual podrien produir-se interferències absolutament irraonables en l'exercici de la funció jurisdiccional".





En concret, diu que permetria "una" revisió 'o' control 'del poder legislatiu, en aquest cas el Parlament Europeu, sobre l'exercici de la funció jurisdiccional respecte a determinades persones pel fet mateix d'haver estat elegits parlamentaris durant la celebració del judici oral, convertint així la immunitat parlamentària en un privilegi o dret particular de determinades persones el exercici no només no preservaria la composició i funcionament de les Cambres legislatives sinó que vulneraria el dret a la tutela judicial efectiva en la seva vessant d'accés als tribunals".





D'altra banda, la Fiscalia ha contestat a una pretensió similar elevada pel també enjudiciat Joaquim Forn, qui demanava sortir de presó els dies 14 i 15 de juny per assistir a la constitució de la Corporació Municipal per a la que ha obtingut un lloc de regidor en les últimes eleccions.





En aquest cas, el Ministeri Públic no s'oposa perquè entén que si bé "l'activitat municipal permanent i continuada no és possible per a qui està en presó provisional" diferent és "el cas de la mera adquisició de regidor", va passar que pot donar al no estar suspès per sentència ferma en l'exercici de càrrec públic i havent estat elegit com a tal.