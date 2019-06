Boris Johnson, el favorit per succeir la primera ministra britànica Theresa May, ha estat objecte aquest dimarts de les crítiques dels seus rivals per convertir-se en el nou líder del Partit Conservador davant la seva absència de l'escena pública.









Johnson, que va liderar la campanya a favor del Brexit en el referèndum del 2016, és el preferit entre els deu candidats per succeir May, malgrat el seu historial d'escàndols. Els seus rivals han posat el focus en l'antic ministre d'Exteriors i, especialment, en la seva promesa de retallar els impostos als més rics, complir amb el Brexit amb o sense acord i el seu aparent desig de mantenir un perfil baix.





"Jo certament crec que qualsevol que plantegi el seu nom per ser primer ministre hauria d'estar obert a l'escrutini, hauria de rendir comptes", ha defensat Matt Hancock, un dels candidats al lideratge 'tory'. "Tothom hauria de participar en els debats televisius que es proposen", ha afegit en declaracions a BBC Radio, i ha assegurat que en el seu cas no té "res a amagar".





Preguntat sobre Johnson, un altre dels candidats, Mark Harper, ha defensat que, "si un no res a amagar, llavors no li importa respondre preguntes".





Johnson, que té previst iniciar aquest dimecres la seva campanya, no ha fet declaracions aquest dimarts en sortir de la seva residència londinenca. "Ha arribat el moment de sortir del teu búnquer, Boris", l'ha comminat el 'Daily Mail', el segon diari més llegit del país.





"Normalment atreu de manera positiva l'atenció dels mitjans (...) però des de fa setmanes està atrinxerat, i ofereix amb comptagotes vagues idees polítiques", ha apuntat el diari.





Els seus rivals creuen que està evitant exposar-se perquè té molt a perdre en aquesta contesa per convertir-se en primer ministre, davant la possibilitat que una relliscada pugui fer-lo perdre.