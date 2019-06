Traslladen de presó a la urbana de Barcelona sospitosa d'assassinar a la seva parella per una baralla

Rosa Peral, l'agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona sospitosa d'assassinar al seu nuvi juntament amb el seu amant --tots dos també d'aquest cos policial--, ha estat traslladada de la presó de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), a la de Wad-ras, a la capital catalana, han explicat fonts coneixedores.





El 18 de maig es va produir una baralla a cops entre Peral i una altra interna després del suposat robatori de la seva targeta per comprar a les expenedores de la presó, i per motius de seguretat la direcció de Brians 1 ha decidit el nou trasllat, segons 'La Vanguardia'.





Peral, que porta a la presó provisional des de maig de 2017, va ingressar inicialment a Wad-ras però va ser traslladada a Brians per un conflicte amb dos internes, i per un motiu similar ha tornat a la presó barcelonina, després de la baralla per la qual va estar uns dies en aïllament.