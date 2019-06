Casado afirma que la pilota de la investidura està a la "teulada de l'esquerra"

La reunió que han celebrat al Congrés el cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, i el líder del Partit Popular, Pablo Casado, per parlar de la investidura, ha finalitzat després de poc més d'una hora.













En la seva compareixença davant els mitjans després de la reunió, Casado ha reafirmat que el Partit Popular votarà en contra de la investidura de Sánchez. Igual que Rivera, el líder dels populars ha deixat clar que correspon al PSOE trobar els suports necessaris a l'hemicicle per poder revalidar el govern sanchista. "La pilota de la investidura està a la teulada de l'esquerra", ha conclòs Casado.





Davant la possibilitat que hi hagi un "Govern de cooperació", després de l'oferta que Sánchez ha realitzat a Pablo Iglesias, ha assenyalat que es tracta d'una "modalitat nova dins de la tradició parlamentària", però ha admès que és el "lògic" després dels acords ja aconseguits aquests mesos amb el partit morat.





"El que ara nosaltres esperem és que aquest acord amb Podemos, d'investidura, legislatura o de govern, es concreti no amb els independentistes, sinó amb partits regionalistes", ha manifestat, per a afegir que el PP no posarà "impediments" perquè UPN o CC poguessin facilitar aquesta investidura.









SUMAR AMB ELS REGIONALISTES, NO AMB INDEPENDENTISTES





En aquest punt, el líder dels 'populars' ha insistit que "poden sumar" amb Podemos i els regionalistes perquè prosperi aquesta investidura, una sessió parlamentària que espera que "es desenvolupi aviat" per a poder començar al més aviat possible la labor de control al Govern.





Després que el PSOE amenacés aquest dilluns a PP i Cs amb repetir eleccions si no faciliten la investidura, Casado ha indicat que seria una "irresponsabilitat" sotmetre als espanyols a un cinquè procés electoral en tot just tres mesos. "Crec que no serà necessari i seran els partits d'esquerres els que hagin d'explicar per què ha succeït, si això ocorre", ha avisat.





Casado ha afirmat que unes noves eleccions "no convenen a Espanya" ni s'ho "mereixen" els espanyols perquè els partits no han estat capaços de pactar. "Coincidim que al PSOE i al PP no és una opció que electoralment ens vingui malament, però la rebutgem per responsabilitat", ha emfatitzat.