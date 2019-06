El líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, ha revelat aquest dimarts 11 de juny que el cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, li ha ofert "començar a treballar un govern de cooperació".





Fins ara des Podem s'insistia en un Govern de coalició com a condició per donar suport a Sánchez.





Així ho ha revelat en una compareixença davant els mitjans de comunicació per donar compte de la trobada d'hora i vint minuts que ha mantingut amb Sánchez de cara a la investidura de Sánchez.





Iglesias, satisfet del desenvolupament de la trobada, ha assenyalat que l'entrevista "ha anat bé", encara que el seu aspecte no era el d'algú content. Les pretensions del líder d'Unides Podem no haurien estat complertes en aquesta primera trobada amb l'aspirant a la presidència del Govern.





"A partir d'ara iniciarem reunions més discretes Pere i jo". "Tinc la impressió que vol negociar un govern d'esquerres amb nosaltres", ha assenyalat.









"Esperem que les propostes que ens faci Pedro Sánchez vagin en aquesta direcció", ha comentat, per a després afegir que durant la reunió no hi ha hagut cap veto a noms que podrien entrar en aquest Executiu, i que espera que al llarg de la negociació no es plantegi una cosa així.





REFORMA LABORAL I JUSTÍCIA FISCAL





Durant la reunió, tots dos han parlat del contingut programàtic d'aquesta negociació de Govern, i Iglesias ha informat la premsa que han abordat la qüestió de la Reforma Laboral i de la justícia fiscal, punts que el dirigent 'morat' ja va destacar ahir en una entrevista en TVE. En aquest sentit, opina que el que porta el PSOE en el programa és "un punt de partida adequat" per a negociar, i ha tornat a insistir que la clau és que existeixi un govern plural que garanteixi que en aquest país "les bones propostes no es queden en campanya sinó que es tradueixen en acció de govern".





Així, ha assenyalat que ara toca treballar, i opina que hi ha optimisme per totes dues parts per a arribar a cogobiernos en regions com la Comunitat Valenciana, Balears o Canàries, i això "empeny la possibilitat d'un govern a Espanya aviat". Amb tot, ha incidit que Sánchez ara com ara té dues possibilitats, que negociï amb Rivera i Casat un acord d'investidura, o que negociï un Govern amb Unides Podemos.





"Tinc la impressió de que vol negociar un govern d'esquerres amb nosaltres, no tinc cap raó per a pensar que Sánchez m'estigui mentint, i per tant ens esforçarem que aquest govern plural d'esquerres amb base parlamentària àmplia sigui una realitat al més aviat possible", ha apuntat.





COOPERACIÓ NO ÉS COALICIÓ





Poc després, la sotssecretària general del PSOE, Adriana Lastra, ha volgut deixar clar que el Govern de cooperació que Pedro Sánchez ha ofert a Pablo Iglesias no equival a un Govern de coalició.





Però en tot cas aquest executiu de cooperació pot integrar a independents que siguin "referents" en els diferents àmbits d'actuació.









Després de la reunió mantinguda en el Congrés pels líders de PSOE i Podemos, la portaveu socialista ha insistit que el Govern que ofereix el PSOE serà "obert, plural i integrador".