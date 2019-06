Iglesias: "Faríem l'imbècil si els que som progressistes no ens posem d'acord en un govern"

Podem vol entrar al Govern socialistes segons la proporció d'escons al Congrés i considera que això suposa tenir la quarta part dels ministeris.









D'aquesta manera, si hi ha acord entre els de Pablo Iglesias i Pedro Sánchez no seria només programàtic, com voldria el PSOE.





Iglesias ha dit aquest dilluns que "els progressistes" farien el "imbècil" si finalment no hi ha acord amb el PSOE de Sánchez i ha advertit que si finalment no hi ha pacte no lliuraran "un xec en blanc" als socialistes i no facilitaran la seva arribada a la Moncloa.





"Faríem l'imbècil si els que som progressistes no ens posem d'acord en un govern", ha subratllat el líder de la formació estada en declaracions a La Sexta a hores de reunir-se amb el cap de l'Executiu en funcions de cara a la negociació d'investidura.





Iglesias ha tornat a reiterar la necessitat d'un govern de coalició "proporcional" als vots que cadascuna de les formacions va obtenir en els comicis del 28 de maig perquè si la seva formació està fora "és molt difícil" que l'agenda social que volen implementar es compleixi.





"El paper ho aguanta tot, però quan un govern ho ha de executar, ho fa com vol. El PSOE en campanya era molt vermell, molt vermell però després es va fent més taronja i blau", ha il·lustrat.





En aquest sentit, ha negat que busqui una vicepresidència d'afers socials i ha defensat que els càrrecs o carteres que corresponen a la seva formació en l'hipotètic Executiu serien "l'últim" a negociar.





"El primer és posar-se d'acord en un programa, però una vegada que ens posem d'acord, no cal ser ingenus. A ningú li escandalitza que Ciutadans governi al PP a Andalusia, ja que no fem l'idiota els progressistes, posem-nos d'acord", ha subratllat.





En qualsevol cas, ha rebutjat l'advertència del PSOE d'una repetició dels comicis si no compten amb el seu suport i Pedro Sánchez no és investit president. "Amb els números que tenim no és sensat amenaçar amb noves eleccions", ha dit Iglesias, que s'ha mostrat convençut que els espanyols els correrien "a cops de gorra" davant aquesta "irresponsabilitat".





Si finalment no hi ha acord i els socialistes persisteixen en aquesta "entossudiment", des Podem tampoc lliuraran "un xec en blanc" al PSOE facilitant la investidura de Sánchez. "Preguntarem als nostres inscrits però sospito que no ens han votat perquè els donem un xec en blanc", ha reiterat.