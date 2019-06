El PSOE ja parla de noves eleccions davant la impossibilitat d'acords

El PSOE ha rebutjat aquest dilluns l'últim reclam de Podem per forçar un Govern de coalició amb l'argument que amb el suport només dels 'morats' els socialistes no aconsegueixen la majoria absoluta i podrien a més perdre el suport d'altres formacions polítiques que no volen a Podem dins el Govern.









Pedro Sánchez es reunirà amb els líders de Podem, PP i Ciutadans, les formacions amb més responsabilitat a l'hora de bloquejar o facilitar la investidura. A poques hores de la reunió, José Luis Ábalos, ha amenaçat amb la possibilitat que la manca d'entesa entre els partits provoqui una repetició de les eleccions.





"L'alternativa a una investidura viable és repetir eleccions. L'alternativa a un govern socialista és obligar els espanyols a que tornin a votar. I les urnes també tenen memòria", ha advertit en roda de premsa a la seu del partit a Ferraz.





El mateix Ábalos ha afirmat que un Govern "vigilat o condicionat" per Podem pot restar més que un en solitari del PSOE, ja que de cap de les dues maneres s'arriba a la majoria absoluta. Tot i que ha explicat que el partit sí mostra disposició per arribar a pactar amb Podem un acord programàtic.





Sánchez iniciarà les negociacions per a la seva investidura sobre la base de tres principis: respecte a la Constitució; recerca d'un govern cohesionat i de progrés que garanteixi la justícia social i que compleixi els compromisos d'estabilitat pressupostària amb la UE.







Amb l'objectiu d'arribar a la majoria absoluta que no aconsegueix amb Podem, el PSOE mira PP i Ciutadans perquè no només facilitin amb una possible abstenció la investidura sinó perquè posteriorment participin en grans acords que precisarà el país.