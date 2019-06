Ayuso s'enroca i li "semblarà bé" que el PP s'abstingui per evitar els independentistes

La candidata del PP a la Presidència de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, ha remarcat que qualsevol decisió que prengui el PP sobre l'abstenció del partit perquè Sánchez sigui president sense vots "d'independentistes i l'entorn polític d'ETA" li semblarà bé.









Díaz Ayuso està convençuda que tant Casado com la Direcció nacional del partit "saben el que han de fer".





"Pablo Casado i la Direcció nacional saben en tot moment el que han de fer i tenen els majors coneixements sobre aquest tema. La decisió que prenguin sé que serà la millor per a Espanya", ha assenyalat en declaracions als mitjans de comunicació a l'Assemblea de Madrid.





La candidata del PP a la Presidència de la Comunitat ha dit que preferia l'abstenció a qualsevol altre escenari, encara que unes hores més tard ha matisat que es tracta d'una decisió "a nivell nacional".





CRIDA A CIUTADANS





A més, ha indicat que li sembla "molt lògic" que no vulguin donar suport a Sánchez "donada la Legislatura passada com ha estat". En aquest punt, ha fet una crida a Ciutadans, que té un "paper important", perquè "ells també poden abstenir i que res d'això succeeixi".





Qualsevol de les decisions que prengui el seu partit li semblarà bé, i Ayuso no ha volgut mullar-se sobre quina d'elles és més correcta, ja que ha indicat que si el PP decideix que no dóna suport a Sánchez també seria lògic perquè "hi ha molts motius per fer-ho" .