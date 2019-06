El diputat de Ciutadans i exvicepresident mundial de Coca-Cola, Marcos de Quinto, ha declarat al Congrés comptar amb 47,7 milions d'euros entre dipòsits, accions, participacions i plans de pensions i haver cobrat l'any passat més de 5,6 milions d'euros.









Així ho releja en la seva declaració de béns i rendes, que havia quedat pendent de publicació després que la cambra baixa donés a conèixer les declaracions de gairebé tots els diputats.





Els seus ingressos l'any passat van procedir fonamentalment de la seva retribució en Coca-Cola, que entre gener i agost va suposar 5.140.000 d'euros. En dividends va percebre també 353.549,18 euros, un total de 36.685 euros en assessorament, 20.400 euros per conferències impartides, 39.626,36 euros per llogar un apartament a Nova York i 3.600 euros per col·laborar en programes de ràdio.





El gruix del seu patrimoni, gairebé la meitat, es concentra en 'stock options' i 'Performance Share Units' de Coca-Cola, drets de cobrament que en cas de ser exercits en el mercat borsari (impostos no inclosos), ascendirien fins als 24.370.000 d'euros.





D'altra banda, també compta amb sengles plans de pensions en euros i dòlars, de més de quatre milions d'euros cada un, elevant tot aquest muntant fins als gairebé 33 milions d'euros.





3,3 MILIONS EN DIFERENTS COMPTES BANCARIS





En comptes i dipòsits bancaris, De Quinto afirma comptar amb un total 3,3 milions d'euros, entre comptes bancaris a Espanya (2,6 milions), als Estats Units (497.218,7 euros) i Portugal (121.376,62 euros).





Entre accions i participacions, declara 10,7 milions d'euros en accions de societats cotitzades en borsa, a les quals se sumen 765.196,88 euros per la propietat de la fabricant de mel Qvintvs, SL, 1.500 euros pel 50% d'una empresa d'arts gràfiques i altres 6.540,25 euros d'una Agrupació d'Interès Econòmic (AIE).





En la seva declaració de béns i rendes, De Quinto assegura no comptar amb cap deute ni obligació patrimonial i afirma haver pagat el 2017 gairebé tres milions d'euros en impostos, a l'espera de l'autoliquidació de la seva declaració d'IRPF el 2018.





"A efectes informatius, el total d'impostos que he pagat en 2017, en els països en els quals origini meus rendes, ascendeix a 2.900.226,34 euros", assegura el diputat de Cs, que assegura haver treballat i residit fora d'Espanya des de 2015 i haver "tributat pels impostos en els països d'origen de la renda".





HABITATGES A MADRID, MÀLAGA, CUENCA, LISBOA I NOVA YORK





El patrimoni del diputat de la formació taronja també inclou un xalet de dues parcel·les a Madrid, un altre a Màlaga, un apartament a Nova York, un altre pis a Lisboa i diferents propietats a Conca, la majoria d'elles a través d'una societat.





Sota aquesta fórmula, el que va ser vicepresident de Coca-Cola declara comptar amb un xalet apariat, una finca, diverses parcel·les urbanes i naus industrials. Al seu nom també declara una finca amb edificació i diversos terrenys.





De Quinto també declara comptar amb gairebé 20 vehicles, entre cotxes, vehicles i un vaixell de vela lleugera, el Raquero Polysier adquirit en 2004.





DOS PORSCHE, DUES HARLEY DAVISON I UN VELER: 19 VEHICLES





Per poder completar tota la seva declaració, el diputat ha hagut d'emprar la casella d'observacions, ja que en l'específica per a vehicles 'només' tenia espai per a dos Porsche 911 Carrera 4S (un comprat el 1999 i un altre l'any passat) i dues motocicletes Harley Davison.





La resta són cinc vehicles de camp o treball a nom de societat, així com altres dos cotxes particulars (un Citroën Mehari i un Volkswagen Polo) i sis motocicletes i un quad.