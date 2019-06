El PSC rebutja pactar amb Maragall i insta al diàleg per després de la investidura

La número dos de la candidatura del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, ha mostrat aquest dimarts el rebuig de la seva formació de pactar amb el candidat d'ERC a l'Alcaldia, Ernest Maragall, i ha dit que dialogarà amb totes les formacions "després "d'una investidura.









En diversos apunts en el seu compte de Twitter, Bonet ha considerat que un cop escoltat Maragall -que aquest mateix dimarts ha proposat una reunió a tres bandes amb la candidata de BComú, Ada Colau, i el candidat del PSC, Jaume Collboni- les diferències d'objectius i prioritats entre els dos partits "són conegudes per tots".





"El senyor Maragall s'ha postulat per ser alcalde, el PSC ja ha dit que no li donarà suport", ha afegit Bonet, que ha reiterat la predisposició del PSC, després de la investidura, a obrir el diàleg amb totes les forces municipals per acordar grans pactes de ciutat, entre d'altres, la restitució del deute social de la Generalitat a Barcelona.





Sobre la investidura, l'aposta del PSC "segueix sent un tàndem de progrés pro Barcelona entre BComú i el PSC", que no subordini la ciutat al conflicte, ha agregat.





"Els socialistes, a diferència d'ERC, no hem vetat ni vetarem que BComú pugui parlar amb qui consideri oportú", ha afegit Bonet, que ha defensat l'aposta ferma del seu grup d'un tàndem de progrés centrat en resoldre els problemes dels barcelonins.