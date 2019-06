L'independentisme prepara un viatge per 'omplir Estrasburg' el 2 de juliol i boicotejar l'obertura del Parlament Europeu

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) prepara autobusos i vols xàrter per 'omplir Estrasburg' el 2 de juliol i boicotejar l'obertura del Parlament Europeu davant la previsible absència de Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras.









El missatge de l'ANC és "omplim Estrasburg" i l'objectiu és mobilitzar les bases i aconseguir l'èxit que ja va tenir el 8 de desembre de 2017 quan milers de persones es van manifestar a Brussel·les per demanar a la Unió Europea una mediació a favor de la independència de Catalunya.





Entitats independentistes noliejaran autobusos i vols per traslladar els manifestants, per un preu de 500 euros per persona en el cas del transport aeri, informa 'El Independiente'.





També hi ha paquets turístics amb vol a Stuttgart, que està a 155 quilòmetres d'Estrasburg, i dues nits d'hotel per 525 euros.





Els independentistes volen protestar al cor d'Europa pel que consideren l'"exclusió" de tres dels seus representants.





Puigdemont, Comín i Junqueras han de passar per Madrid per jurar presencialment la Constitució espanyola davant la Junta Electoral Central (JEC).





El més probable és que cap dels tres ho faci; els dos primers pel risc de ser detinguts a Espanya i Junqueras perquè el Tribunal Suprem ha de concedir-li el permís per sortir de presó.