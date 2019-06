Advocada de Jordi Cuixart: "La unitat d'Espanya no pot suposar el sacrifici de drets fonamentals"

Marina Roig, advocada del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha defensat en el seu al·legat final davant el tribunal que jutja el procés independentista les manifestacions, concentracions i protestes que van tenir lloc a la tardor de 2017, en el marc de la convocatòria del referèndum l'1 d'octubre, i ha defensat que totes aquestes mobilitzacions s'emmarquen en el dret de reunió, arribant a dir que "la defensa de la unitat d'Espanya no pot suposar el sacrifici dels drets fonamentals".





"En 2017 es va produir un conflicte polític de gran calat en les relacions entre Catalunya i Espanya i una part de la ciutadania va respondre a aquest conflicte com correspon a una societat democràtica, sortint al carrer per demanar als polítics que actuïn amb responsabilitat i afrontin el conflicte, i ho va fer sense violència ", ha subratllat Roig.









La lletrada, que ha exposat els seus arguments molt ràpidament, sense gairebé parar-se a prendre aire, ha indicat als set magistrats que jutgen el procés que amb aquesta exposició no està "minimitzant" els fets ocorreguts a la tardor de 2017 a Catalunya, sinó "situant-los en el seu just terme". "Hem de sentir-nos orgullosos de la ciutadania que va sortir al carrer", ha remarcat.





A la primera part de la seva intervenció, Roig ha esmentat diversos informes internacionals per fer un al·legat sobre el dret de reunió i ha retret a les acusacions que entenguin les mobilitzacions que van tenir lloc a Catalunya com protestes de "contingut antidemocràtic" i que les "utilitzin "com a prova.





"L'acusació no pot arrogar-se la propietat de la Constitució. No hi ha Constitució sense democràcia i no hi ha democràcia sense mobilització ciutadana", ha manifestat.