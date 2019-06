La defensa de Borràs retreu al fiscal que demani 7 anys de presó per un acord de despesa que no es va executar

L'advocada Judith Gené, que defensa l'exconsellera de Governació de la Generalitat Meritxell Borràs en el judici al procés independentista al Tribunal Suprem, ha retret a les acusacions, i especialment a la Fiscalia que sol·liciti per al seu client 7 anys de presó per malversació basant-se en el seu suport a un acord polític que mai va ser executat.









Es referia la lletrada a l'acord del Govern de Carles Puigdemont de 6 de setembre de 2017 al que tots els consellers es comprometien a assumir de forma solidària les despeses per fer front al referèndum d'independència, que va ser suspès un dia més tard pel Tribunal constitucional.





"Però cap despesa va ser adoptat ni compromès amb posterioritat a aquesta data, es tractava d'un acord que va quedar en el pla polític i no ha de sorprendre que els polítics facin coses polítiques", ha apuntat l'advocada durant el seu al·legat.





Ha admès que fins i tot si es vol parlar de l'esmentat acord del Govern com d'una espècie de "complicitat psíquica" de tots els seus membres hauria de provar-se que aquesta complicitat ha tingut alguna influència sobre els que haurien d'haver aprovat la despesa, cosa que tampoc ha passat.









La intervenció d'aquesta lletrada ha estat interrompuda en dues ocasions pel president del tribunal, Manuel Marchena, amb l'objectiu de informar-la del temps que li quedava per concloure la seva intervenció, ja que Gené va cedir en la sessió de dimarts 15 minuts de l'hora d'informe definitiu a un dels seus companys. "Hauré de volar", ha contestat l'advocada.





Gené també ha rebutjat la petició de condemna per organització criminal que ha realitzat contra el seu client l'acusació popular exercida per Vox, a la qual ha retret que eliminés la seva petició de condemna per aquest delicte i el de malversació per un altre dels encausats que es troben en llibertat, Santiago Vila, fent una simple "discriminació ideològica sense justificar-ho".





Posteriorment, l'advocada de Borràs ha anat fent esment un a un de les despeses per al referèndum que es troben en els escrits d'acusació per intentar desacreditar en el seu conjunt demostrar a més que la seva patrocinada no va tenir intervenció directa en cap d'ells.





Així ha passat en el cas del Centre de Comunicacions i Teconológicas de la Informació (CTTI) de Catalunya, on al seu judici ni Fiscalia ni Advocacia de l'Estat han pogut concretar cap despesa per a l'1-O tot i els registres en les instal·lacions i la intervenció dels telèfons de diversos dels seus empleats.





El mateix ha assenyalat respecte a la campanya denominada Civisme o les despeses que segons les acusacions es van realitzar per paperetes i material electoral intervinguts a l'empresa Unipost.





Sobre aquest últim, ha recordat que els contractes marc que signa la Generalitat no suposen cap rebaixa de control ni de seguretat jurídica i que l'Advocacia de l'Estat va mentir a l'assegurar que part d'aquest material havia estat servit per una de les empreses del departament de la seva client.