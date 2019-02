Borràs: "Vaig signar totes les actes del Tribunal Constitucional"

La exconsellera de Governació de la Generalitat Meritxell Borràs ha admès aquest dimecres en el judici del 'Procés' al Tribunal Suprem que va subscriure el decret de convocatòria de referèndum d'independència de l'1-O tot i que la seva signatura no era necessària per considerar que la rúbrica de tot el Govern era "un gest o símbol" que anaven a respondre a la voluntat popular.





"Era més una imatge de compromís que una voluntat de gastar diners públics", ha puntualitzat.





Borràs és la setena encausada a respondre davant el tribunal, però la primera que ho fa en situació de llibertat. La Fiscalia sol·licita per a ella un total de 7 anys de presó ia diferència de la resta de exlíders independentistes que han declarat fins aquest dimecres no se l'acusa de rebel·lió, sinó de desobediència i malversació de fons públics.





En un moment de la declaració, el fiscal ha recordat a l'exconsellera la lectura al Parlament, durant l'acte de Declaració Unilateral d'Independència (DUI) del 27 d'octubre de 2017, del "preàmbul" de les propostes de resolució que es van votar aquest dia.





"Era el que s'havia signat per part dels diputats, però també és veritat que un preàmbul no obliga a res ni estableix a res"; ha respost Borràs, que moments després ha afirmat que la DUI va ser "una expressió política que no tenia conseqüències jurídiques".





DESPESES ZERO AL 1-O





Davant les nombroses preguntes del fiscal Jaime Moreno, Borràs ha reiterat en diverses ocasions que la signatura del decret de convocatòria del referèndum no implicava que s'anés a gastar "ni un euro" del departament que dirigia per a aquesta consulta, i ha afegit que està convençuda que "tampoc es va usar en altres departaments".





Moreno ha dit no entendre el raonament, pel que ha preguntat a l'acusada "com anaven a córrer amb les despeses del referèndum" que estaven convocant si el Tribunal Constitucional havia anul·lat les partides dels pressupostos catalans destinades a consultes i ella mateixa assegura que la intenció del Govern era complir aquest mandat.





"La signatura del decret era la mostra d'una voluntat política"; "Diners públics no. No es va usar per al referèndum i aquesta era una clara voluntat del Govern"; "El decret era més per donar aquesta imatge de compromís del conjunt del Govern que no la voluntat de gastar diners públics", han estat algunes de les respostes que ha donat Borràs davant les nombroses preguntes del fiscal sobre aquest assumpte.





Sobre l'advertència del TC d'impedir i paralitzar qualsevol acció relacionada amb l'1-O, Borràs ha fet una extensa explicació sobre la situació en què es trobava el seu departament, que es trobava ultimant un acord marc per tenir empreses seleccionades per l'encàrrec de material electoral. En aquest sentit, ha rebutjat que tingués alguna relació amb el referèndum, malgrat el "soroll de fons" que havia al respecte.





En aquesta línia, ha afirmat amb rotunditat que no es "va comprar les urnes", ja que aquest contracte marc finalment va quedar "desert" perquè cap de les empreses que es van presentar complia els requisits. Tot i això, Borràs ha explicat que coincidint amb aquest procés va tenir coneixement que es va presentar una querella contra ella, pel que va decidir consultar al preguntar al tribunal de garanties si la seva gestió era correcta, que li va contestar que aquest tipus d'acords es podia fer en el marc de procés electoral.





Posteriorment, a preguntes de l'advocada de l'Estat, Rosa Maria Seoane, ha apuntat que amb la remodelació de l'equip de Carles Puigdemont al juliol de 2017, el seu departament "va perdre" la gestió dels processos electorals i s'ha desvinculat de l'organització de la consulta prohibida pel Tribunal Constitucional.





VOLUNTAT D'ACORD AMB EL GOVERN





Borràs ha explicat que ella sempre va entendre que hi havia un "conflicte polític" i que el Govern sempre va tenir "voluntat d'arribar a un acord amb el Govern espanyol".





"Teníem més un mandat del Parlament, amb majoria absoluta, i aquí hi havia una voluntat de solucionar una qüestió política a través de la política. Però com va dir el vicepresident Junqueras, sense ningú a l'altra cadira", ha remarcat.





A preguntes de la seva advocada, Judith Gené, Borràs s'ha emocionat i ha arribat a abocar algunes llàgrimes davant el tribunal en recordar que la raó per la qual va estar uns dies il·localitzable per rebre els primers requeriments en què el Tribunal Constitucional advertia de possibles incompliments de les seves suspensions per part del Govern. Ha manifestat que això es va deure a la mort del seu pare i que mai va posar cap objecció a rebre'ls.





En aquest moment ha intervingut el president del tribunal, Manuel Marchena, per dir-li a l'acusada que la sessió podria parar-se si ella ho necessitava, tot i que l'exconsellera ha rebutjat l'oferiment i ha seguit declarant.