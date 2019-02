Dolors Bassa: "No vaig fer res a partir de la suspensió de la llei del referèndum"

La exconsellera catalana de Treball i Assumptes Socials Dolors Bassa ha assegurat aquest dimecres durant la seva declaració en el judici pel procés independentista que van impulsar la llei de transitorietat, una de les denominades normes de desconnexió, amb l'objectiu de "tenir una cosa preparada" en cas que la Generalitat aconseguís arribar a un acord amb l'Estat.





Fins i tot ha arribat a dir que l'expresident Carles Puigdemont va afirmar públicament que la data i la pregunta del referèndum podrien ser modificades "perquè fins a l'últim moment" el Govern va considerar la possibilitat d'obrir un diàleg i aconseguir un acord.





La llei de transitorietat va ser aprovada pel Parlament juntament amb la llei de referèndum els dies 6 i 7 de setembre de 2017 i, segons ha explicat Bassa, es va fer inspirada en el programa electoral de Junts pel Sí, que al seu torn estava "copiat" de l'acord entre Regne Unit i Escòcia per a la celebració d'un referèndum d'independència.





L'acusada, per a qui la Fiscalia demana 16 anys de presó per rebel·lió i malversació, ha dit que ningú en el Govern va considerar que aquesta llei incomplia els mandats que ja havia donat el Tribunal Constitucional amb resolucions anteriors. De fet, ha subratllat que ni tan sols van parlar sobre el tema i que no sabien que el tribunal de garanties també "suspendria" aquesta norma.





Així ho ha afirmat Bassa en resposta a les preguntes del fiscal Fidel Cadena, desmarcant-se així de l'estratègia de defensa que fins ara han seguit els acusats d'ERC, Oriol Junqueras i Raül Romeva, els qui en sessions anteriors del judici han optat per no contestar a cap de les acusacions.





NI ENFOCATS NI FULL DE RUTA





Com els cinc acusats que han declarat anteriorment, la exconsellera ha assegurat que no coneixia el document Enfocats, que marcava el procés independentista. En el que sí s'ha diferenciat de la resta és en què tampoc sabia del full de ruta marcat abans de les eleccions de 2015, ja que llavors no estava en política i només va conèixer el projecte de Junts pel Si quan es va unir a les llistes, en estar d'acord amb el programa electoral.





Bassa ha reconegut que va rebre cinc o sis requeriments del Tribunal Constitucional i que a partir del qual suspenia la llei de transitorietat "no va fer res per a no complir" aquestes resolucions. No obstant això, just a continuació ha defensat que el Govern va continuar organitzant el referèndum de l'1 d'octubre perquè tots entenien que "no era delicte".





Per a l'acusada, la qual cosa va tenir la Generalitat aquests dies de 2017 va ser un "conflicte de competències" amb el Constitucional i, encara que no ha qüestionat la "utilitat" del tribunal de garanties, ha esmentat que la Carta Magna té "mirades més àmplies" i pot ser interpretable en molts aspectes.