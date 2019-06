L'exvicepresident català Oriol Junqueras ha apel·lat aquest dimecres, durant el seu torn d'última paraula en el judici del 'procés', a tornar la qüestió del conflicte català a "la política, la bona política, al terreny de la negociació i l'acord".









En pocs minuts, Junqueras s'ha dirigit al tribunal per assegurar que manté les seves "conviccions polítiques i religioses" i que les comparteix "amb tots aquells que creuen que defensar la república des d'un parlament no pot constituir delicte", sempre "des del respecte a les llibertats fonamentals i els drets humans".





"Totes les meves accions demostren el meu respecte per la bondat i la dignitat humanes. Tots els que em coneixen segur que són perfectament conscients, incloses les acusacions. Qualsevol polític comet errors, però sempre he evitat aquesta mala política que nega el diàleg, la negociació i l'acord. Entenc que els han passat a vostès la responsabilitat de dictar sentència. el millor per a tots seria tornar la qüestió a la política, la bona política, tornar l'assumpte al terreny de la negociació i l'acord", ha afirmat.





L'exvicepresident català, acusat en aquest judici de rebel·lió, sedició, organització criminal i malversació de cabals públics i que s'enfronta a una petició fiscal de 25 anys de presó, s'ha definit com un "pare de família i professor" la "dedicació del qual a la política" va arribar "tardana per la voluntat de ser útil" i per la "voluntat de construir un món millor".





"És difícil precisar quan adquirim les nostres conviccions polítiques, en el meu cas pacífiques, republicanes i cristianes. Totes les meves accions demostren el meu respecte per la bondat i la dignitat humanes. Tots els que em coneixen segur que són perfectament conscients d'això, incloses les acusacions d'aquest judici", ha assenyalat.