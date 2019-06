Aquests són els al·legats finals dels acusats del judici del procés

Els dotze acusats del judici del procés han tingut 15 minuts per fer un al·legat final abans de la conclusió de la vista oral. Aquestes han estat les paraules triades per cada un d'ells.

ORIOL JUNQUERAS





L'exvicepresident català Oriol Junqueras ha apel·lat durant el seu torn d'última paraula en el judici del 'procés' a tornar la qüestió del conflicte català a "la política, la bona política, al terreny de la negociació i l'acord".





En pocs minuts, Junqueras s'ha dirigit al tribunal per assegurar que manté les seves "conviccions polítiques i religioses" i que les comparteix "amb tots aquells que creuen que defensar la república des d'un parlament no pot constituir delicte", sempre "des del respecte a les llibertats fonamentals i els drets humans".









RAÜL ROMEVA





L'exconseller d'Afers Exteriors ha llançat un atac directe al Ministeri Públic en l'inici de la seva al·legat: "Per part de les acusacions s'ha buscat escarmentar, castigar una ideologia".





"Les acusacions s'han fonamentat en un rerefons ideològic, en un biaix per a res dissimulat", afegint que "no per repetir-mil vegades, una mentida es converteix en realitat".





Malgrat tot, Romeva ha volgut llançar un missatge d'entesa en la línia d'Oriol Junqueras, assegurant que "passi el que passi, seguirem amb la mà estesa per a resoldre aquells problemes que ens afecten a tots".









JOAQUIM FORN





El exconseller d'Interior ha seguit una línia menys polititzada, segurament per recomanació del seu defensor, Xavier Melero, que al llarg de tot el judici ha mantingut una defensa més tècnica.





"El cos de Mossos d'Esquadra sempre van obeir els mandats de la fiscalia", ha assegurat Forn, mantenint que mai va donar una ordre que pogués afectar negativament la seguretat dels catalans.





En la seva conclusió, Joaquim Forn ha tornat a sol·licitar la seva llibertat amb la vista posada a la seva presa de possessió com a regidor electe a l'Ajuntament de Barcelona. "Torno a sol·licitar la llibertat. He donat nombroses mostres de la meva voluntat de col·laboració. No he comès cap delicte", ha conclòs Forn.









JORDI TURULL





En el seu últim torn de paraula, el que fora conseller de la Presidència durant el Govern de Puigdemont, ha tornat el torn dels atacs contra el procediment penal. "Manifest el meu respecte i total discrepància amb les acusacions", ha apuntat Turull, afegint que "confonen la discrepància amb l'atac i la falta de respecte. Això només existeix en mentalitats insegures o autoritàries".





"És inaudit que de la suma d'actes legals i reunions lícites es pretengui construir un dels delictes més greus del codi penal", ha afirmat Turull en referència als tipus penals de sedició i rebel·lió.





Per a tancar el seu allegat, Turull ha reivindicat el seu independentisme i ha arribat a emocionar-se recordant el testimoniatge personal de suport de molts ciutadans: "He arribat a aquesta bancada defensant pacíficament la independència de Catalunya. Sóc independentista i ho seré. No hi ha camí cap al diàleg, el diàleg és el camí".









JOSEP RULL





El exconseller de Territori ha començat la seva intervenció agraint el treball als seus advocats i el suport de la seva família. En el seu torn de paraula, Rull ha recordat als seus fills menors d'edat, lamentant-se que no pugui veure'ls créixer.





"No existeixen suficients presons per a tancar les idees d'un poble", ha asseverat Rull, complementant aquestes paraules amb la següent idea: "La democràcia es defensa amb més democràcia i els drets amb més drets".





Rull ha conclòs la seva intervenció rememorant uns versos de Salvador Espriu: "Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble".









JORDI SÁNCHEZ





El primer dels 'Jordis' a prendre la paraula ha estat el exlíder de la ANC (Assemblea Nacional de Catalunya), que ha centrat el seu discurs a negar que el referèndum il·legal del 1-O es produís en un ambient de violència.





"El respecte a l'altre és fonamental en la no violència", ha assegurat Jordi Sánchez, aclarint que "el 1-O no va ser una jornada de violència, ho podran dir mil vegades, però no podran convèncer a les persones que allí van estar", ha afegit Sánchez.





D'altra banda, l'activista ha manifestat que es considera "víctima d'una injustícia", i ha vinculat la seva situació amb el manteniment de la democràcia a Espanya: "No només està en dubte el futur polític de Catalunya i Espanya com a unitat, sinó els drets i llibertats".





Jordi Sánchez ha conclòs: "Estic convençut que gran part de les acusacions, quan es dormiran saben que no estan sent justos. Espero que finalment es faci justícia".









CARME FORCADELL





L'expresidenta del Parlament ha començat el seu al·legat recordant que ella es troba en una posició diferent a la de la resta d'acusats, amb excepció dels Jordis. Forcadell no era membre del Govern durant el períodes jutjat en el judici, sinó que forma part de la causa perquè va presidir i va emparar la votació dels dies 6 i 7 de setembre.





"La taula va complir el reglament del Parlament. Durant els judicis s'ha fet un gran esforç per a visibilitzar-me i incriminar-me amb fals testimoni", s'ha defensat Forcadell. "No podem convertir la taula del parlament en un òrgan censor", ha afegit l'expresidenta.





"Espero que jutgin els fets comprovats i no les falses especulacions que modifiquen la realitat", ha conclòs Forcadell.









DOLORS BASSA





Dolors Bassa, exconsellera de Treball i Assumptes Socials, ha aprofitat el seu torn per a criticar les jornades del judici, declarant-se "indignada", "escandalitzada" i "entristida".





"En cap moment del judici s'ha parlat de vulneració de drets", ha exclamat Bassa, afirmant la seva innocència: "Sóc innocent. Cap de les proves presentades contra mi, han pogut ser comprovades".





Al final del seu al·legat, Bassa s'ha dirigit directament al tribunal per a demanar justícia i recordar-los la importància de la seva posició: "Les generacions que vénen depenen de la seva sentència".









JORDI CUIXART





L'exlíder d'Òmnium Cultural ha tingut un dels allegats més llargs dels acusats, superant amb escreix els 15 minuts que al principi havien estat atorgats pel tribunal.





Cuixart ha criticat a la Fiscalia ("que la fiscalia reconegui que va haver-hi mil ferits és un acte de responsabilitat") i al Rei ("el discurs del 3 d'octubre va ser una gran decepció"). Així mateix, ha assegurat que d'aquest judici depenia la qualitat democràtica d'Espanya.





L'activista ha reduït els fets jutjats a un episodi de desobediència civil: "El 20-S vam fer una protesta, que és el que pot fer un ciutadà. No es pot deixar de protestar, perquè és el motor per a avançar"





En les seves paraules finals, Cuixart ha llançat un missatge clar en un to desafiador: "Estic convençut que ho tornarem a fer i ho tornarem a fer com ho hem fet fins ara: amb tot el convenciment i de manera pacífica".









SANTI VILA





L'allegat de Santi Vila, l'únic membre del Govern que va dimitir abans que es formulés la DUI (Declaració Unilateral d'Independència), ha aprofitat les seves paraules per a lamentar que la política catalana i espanyola hagi acabat en un judici. "Quin mal ho vam fer", ha estat el lament del exconseller.





"Sempre he cregut que Catalunya és una nació i que Espanya ha de fer d'aquesta diversitat nacional un valor i no un problema", ha afirmat Santi Vila durant el seu al·legat.





Vila, que ha reconegut haver "rebut pals" a Catalunya per oposar-se a la unilateralitat, ha assegurat que sempre va actuar de "bona fe" i "complint la legalitat".