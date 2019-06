El judici pel procés independentista a Catalunya tocarà aquest dimecres a la seva fi just el dia en què es compleixen quatre mesos de durada; el president del tribunal, Manuel Marchena, declararà vist per a sentència després dels últims informes de conclusions de les defenses i el torn d'última paraula que es concedeix als acusats.









L'última sessió d'aquesta vista oral començarà a les 9.30 hores previsiblement amb l'informe de la defensa del líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a la qual seguiran els lletrats de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa.





Tancaran aquesta fase del procediment les defenses dels també exconsellers Meritxell Borràs i Santi Vila, que a diferència dels anteriors, només estan acusats d'un delicte de malversació de cabals públics.





Encara que tots tenen aproximadament una hora per intervenir, els lletrats d'aquests dos últims s'utilitzaran menys temps, ja que el matí d'aquest dimarts han cedit uns minuts a l'advocat de Joaquim Forn, Javier Melero.





Finalitzats els informes de conclusions de les defenses, arribarà el moment en que els dotze acusats tindran l'opció d'utilitzar el torn d'última paraula que els concedeix el tribunal per exposar qualsevol assumpte que considerin que no s'ha dit a la sala i que creen important remarcar de cara a la deliberació dels magistrats.





Els acusats que desitgin fer ús d'aquest torn d'intervenció disposaran d'uns 15 minuts cadascun, tot i que no tenen per què utilitzar-lo. Un cop acabi aquest torn, que previsiblement tindrà lloc a la tarda, Marchena anunciarà que el judici queda vist per a sentència després de quatre mesos i 52 sessions.