Jordi Pina, que exerceix la defensa de l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i dels exconsellers Josep Rull i Jordi Turull, ha criticat aquest dimarts al judici pel 'procés' independentista al Tribunal Suprem que la Fiscalia descrivís en el seu informe de conclusions els fets que s'han jutjat com un 'cop d'Estat' i ha assegurat que ni en la concentració davant de la Conselleria d'Economia el 20 de setembre de 2017, ni el dia del referèndum, l'1 d'octubre, "ningú va percebre el que podem entendre com un cop d'Estat".





Aquest advocat ha estat el tercer que ha exposat davant del tribunal les seves conclusions provisionals, en què ha defensat que en cap cas s'ha comès una rebel·lió, tal com acusa el Ministeri Públic perquè, al seu parer, no es va donar cap tipus de "alçament violent", que es requereix per condemnar per aquest delicte.





Igual que ha fet anteriorment l'advocat de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i de l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva, s'ha preguntat "quan es va donar aquest alçament". Ha afirmat que "el que va passar a Catalunya" entre els mesos de setembre i octubre de 2017 van ser "protestes, manifestacions".





L'advocat ha començat el seu al·legat retraient que el fiscal Javier Zaragoza afirmés la setmana passada "amb gresca i alegria per a tots els mitjans de comunicació, que estàvem davant d'un cop d'Estat". "La gent hauria de saber que en el dret penal espanyol no hi ha cap delicte pel cop d'Estat. Per més que es digui, per més frases grandiloqüents, no trobarà ningú aquestes veus de cop d'Estat", ha subratllat.





Per Pina, el que va passar l'1-O va ser el "esperit" de la votació sobiranista del 9 de novembre de 2014, ja que de "2.000 col·legis" en què es va celebrar el referèndum, tan sols en una "trentena hi va haver algun incident". Amb això, ha assegurat que "ningú va percebre el que podem entendre com un cop d'Estat" i per això s'ha remès a les reaccions de personatges públics que, segons ha dit, cap lamentat altercats violents.









TUIT DE PEDRO SÁNCHEZ I DISCURS DEL REI





Es tracta del president del Govern, Pedro Sánchez, que l'1 d'octubre va publicar un missatge a Twitter manifestant el seu "desacord de les càrregues policials" o el Rei Felip VI, que, segons l'advocat, en la seva intervenció pública el 3 d'octubre " no parla en cap moment de la rebel·lió o de violència, sinó de reposar l'ordre constitucional".





D'altra banda, la defensa de Sànchez, Rull i Turull ha retret als fiscals que hagin intentat justificar la seva acusació dient que entenen el delicte que imputen com una "rebel·lió diferent". "No hi ha un delicte d'homicidi diferent, no hi ha un delicte de lesions diferent, no hi ha delictes diferents, són els que són", ha recalcat.





Així mateix, Pina ha continuat qüestionant a l'acusació del Ministeri Públic per assegurar que a Catalunya s'ha donat un "període insurreccional", terme que precisament va usar, ha recordat, el tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena, que va dirigir la investigació policial del 1-O en la seva declaració com a testimoni.





L'advocat ha ironitzat que si realment s'hagués donat aquesta situació en la comunitat autònoma, els "rebels, secessionista, independentistes que estan copant la societat catalana" no haguessin permès que el 8 d'octubre de 2017 s'ha s'hagués celebrat una manifestació per la unitat de Espanya, ni quatre dies després per celebrar el Dia de la Hispanitat. "A Catalunya hi ha pau", ha emfatitzat.





"VAIG VOTAR, VAIG DORMIR I EM VAIG SER A TREBALLAR"





"A ningú se li ha acudit acusar els promotors d'aquestes manifestacions", ha afirmat, però sí pel 20-S quan "ni una joieria, ni un entitat bancària, ni una farmàcia" va resultar "danyada" i per l'1 de octubre, quan només hi va haver cinc detinguts, dels quals només un va ser posat a disposició judicial, ha apuntat.





Per reflectir la normalitat, que al seu parer, hi va haver a la jornada del referèndum, s'ha posat com a exemple i ha dit que ell va anar a votar, se'n va anar a "dormir a casa" i al dia següent es va anar "a treballar" i no va cridar a la seva companya de despatx a Madrid, Ana Bernaola, per dir-li que els catalans ja eren "estrangers".





En aquest sentit, Pina, que en nombroses ocasions ha utilitzat l'expressió "per l'amor de Déu" per ressaltar la seva incredulitat per les proves utilitzades per la Fiscalia, ha posat èmfasi que les acusacions no han pogut demostrar la "lleu violència", doncs en els vídeos que es van reproduir a la sala no es van veure tots els "escopinades, llançament de pedres i puntades de peu" que van comptar els agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil.





En aquest moment, l'advocat ha aprofitat per reiterar les seves disculpes al tribunal pel seu comportament "impropi" cada vegada que escoltava a aquests testimonis.





"Li aplaudeixo senyoria (Fiscalia) per construir aquesta tesi de piràmides. Perquè ningú entén la rebel·lió sense una piràmide de promotors, subalterns i participants", ha conclòs, al mateix temps que ha destacat que els dos milions de votants, fins i tot els que van dipositar seva papereta amb el 'no' a la "ruptura d'Espanya", no estan sent objecte de cap procediment judicial.