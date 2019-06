El judici del procés, vist per a sentència després de quatre mesos i 52 sessions

El judici pel procés independentista a Catalunya ha quedat a les set de la tarda d'aquest dimecres, 12 de juny, vist per a sentència després de quatre mesos i 52 sessions, i una vegada que el tribunal ha escoltat una vegada més als dotze acusats en els seus al·legats finals.





MÉS INFORMACIÓ Aquests són els al·legats finals dels acusats del judici del procés





El president del tribunal, el magistrat Manuel Marchena, no s'ha esplaiat i simplement ha conclòs aquest macrojudici amb un senzill "vist per a sentència", després d'això el públic ha abandonat la sala, així com els advocats i els acusats, nou dels quals han emprès de nou el seu camí a la presó de Soto del Real, on han estat internats durant tota la celebració de la vista oral.





L'última sessió d'aquest judici s'ha limitat a escoltar els últims informes de les defenses i els torns d'última paraula dels acusats. Tots han fet ús d'aquest dret que els dóna la Llei d'enjudiciament criminal (LECrim) i la majoria han emprat gairebé la totalitat dels 15 minuts que els havia atorgat el tribunal.





Durant aquests quatre mesos exactes de judici, els set magistrats han escoltat als dotze acusats, 422 testimonis --entre polítics, guàrdies civils, policies nacionals, mossos, visitants internacionals, votants i altres membres de la societat civil-- i una dotzena de perits. També han visionat prop de 200 vídeos del que ha passat el 20 de setembre i l'1 d'octubre de 2017, després de la qual cosa va arribar el moment dels informes finals, tant de les acusacions com de les defenses.





Els últims al·legats dels acusats s'han estès durant unes dues hores, en què gairebé tots han apel·lat al tribunal perquè dicti una sentència que "solucioni" el que han anomenat com un "problema polític" que el poder judicial no pot corregir.