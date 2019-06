ERC obre la porta a l'abstenció per no bloquejar Sánchez

El portaveu parlamentari d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha obert la porta a la possibilitat que els seus diputats s'abstinguin per no bloquejar la investidura del socialista Pedro Sánchez, però ha volgut deixar clar que no va a donar-li "un xec en blanc" i que exigirà diàleg.









"No venim amb la intenció de bloquejar absolutament res, però el no bloqueig no vol dir donar un xec en blanc al PSOE de Sánchez", ha remarcat en roda de premsa després de reunir-se amb la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, en el marc de la ronda de contactes que ha iniciat amb les forces parlamentàries per sumar suports per a la investidura.





Tot i la insistència dels periodistes per saber si a hores d'ara estan més pel 'no' o per l'abstenció a Sánchez, l'independentista català no ha aclarit quina és la seva posició actual però sí que ha celebrat que ERC hagi pogut parlar avui "amb el PSOE de Lastra, i no amb el de García Page, Lambán o Borrell" amb el qual, segons ell, "és més fàcil entendre's".





Rufián ha assegurat que la trobada d'aquest dijous amb el PSOE suposa "un primer pas" per seguir dialogant i que, d'entrada, no és intenció dels independentistes catalans "bloquejar res" sinó de "defensar els drets civils, socials i nacionals del poble de Catalunya", incloent el referèndum d'autodeterminació.





"Però el no bloqueig no vol dir donar un xec en blanc a Sánchez", ha asseverat el portaveu d'ERC, subratllant la conveniència d'"un PSOE valent i que no us acovardiu i s'aixeca de la taula de diàleg per una manifestació dels fills d'Aznar i Don Pelayo ".





Tot i que no ha revelat el sentit del seu vot, Rufián sí que ha dit que la semblaria "irresponsable" parlar d'unes noves eleccions, i en aquest sentit s'ha dirigit directament a Podem, als quals ha subratllat que "no tenen legitimitat" per demanar ministeris, sinó que el que han de fer és "una reflexió interna" sobre els resultats recollits a les eleccions.





Segons la seva opinió, aquesta pregunta no és tant què és el que va a fer ERC amb Sánchez sinó què va fer el PSOE amb ERC, que entre altres qüestions vol que sigui la política, "i no les togues i les porres", la qual solucioni "el conflicte català", tal com ho van verbalitzar aquest dimecres els presos del procés en els seus al·legats davant el Tribunal Suprem. "Diàleg, diàleg i diàleg", ha resumit.





BARCELONA





Rufián ha insistit que li sembla "absurd" apuntar què és el que ERC votaria avui a la investidura de Sánchez, més que res, ha puntualitzat, perquè "cada dia passen coses" i perquè falten 48 hores perquè es constitueixin els ajuntaments, entre ells el de Barcelona.





"I el que passi dissabte és important", ha comentat, si bé després ha recalcat que, al marge del que passi, el convenient és que el PSOE i ERC segueixin dialogant. "I tot el que sigui no trobar-se a Borrell m'agrada", ha insistit quan se li ha preguntat directament si descarta l'abstenció, però ha precisat que "seria imprudent parlar més enllà de l'avui".





Rufià creu que "convé" parlar amb la coalició de JxCat de Carles Puigdemont, però ha volgut deixar clar que no passaria res perquè el vot de les dues forces no coincidís al Congrés. I és que, mentre ERC no tanca la porta a l'abstenció, JxCat manté que "no es donen les circumstàncies" per investir Sánchez.