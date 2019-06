El 78 per cent dels funcionaris prefereix la jubilació anticipada

El 78% dels funcionaris prefereix la jubilació parcial i anticipada, segons dades de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF). Els motius radiquen sobretot en l'acumulació de càrrega de treball i la síndrome de l'empleat 'cremat'.









El president nacional de la CSIF, Miguel Borra, ha demanat al Govern un pacte salarial a tres anys (2020-2023) que també millori la qualitat dels serveis públics.





Així ho ha assenyalat durant la presentació dels resultats d'una enquesta sobre condicions laborals i retributives dels empleats públics de l'Administració General de l'Estat (AGE), on també ha avisat que l'AGE "morirà d'inanició" si no s'actua ja.





En els últims vuit anys, s'han perdut 20 llocs de treball al dia, fins a un total de 38.835 llocs de treball perduts en l'AGE. En l'actualitat, aquesta Administració compta amb 201.030 efectius, xifra que situa el total de treballadors en el seu mínim històric des de 2002.





Per això, CSIF creu que és necessari un pla de recursos humans a mig termini per abordar "l'allau" de jubilacions que es produiran en els propers anys (32.000 en cinc anys, el 16% de la plantilla actual). El sindicat també considera que cal reforçar les plantilles "on calgui".





"O prenem mesures ràpides o ens podem trobar amb que no puguem ser capaços de prestar als ciutadans l'assistència i prestacions requerides", ha postil·lat Borra.





En aquesta línia, ha instat a agilitzar les ofertes d'ocupació pública pendents i les convocatòries de places interines. Preguntat sobre el nombre de persones que serien necessàries per assolir unes xifres d'ocupació "acceptables", CSIF considera que caldria arribar al nombre de funcionaris que hi havia abans de la crisi econòmica.





Per això, considera que serien necessàries unes 35.000 persones més, tot i que creu que també caldria tenir en compte quina serà la destrucció d'ocupació de cada un d'aquests anys.





Per CSIF, aquest pla a tres anys permetria "a poc a poc" que s'anés recuperant l'ocupació i alhora, també amb previsió, saber què destrucció d'ocupació es va a donar cada any.





Pel que fa als organismes que cal reforçar, el sindicat considera que es necessita personal en tots, però sobretot en els serveis d'atenció al públic, que és "on el ciutadà està pagant els plats trencats que no hi hagi els empleats públics que són necessaris".





CSIF ha exigit que es parli de les necessitats que hi ha als serveis públics, tot i que "el moment polític actual és complicat i en aquests moments s'està parlant de butaques". "Necessitem Govern i el necessitem aviat", ha insistit Borra.





Tenint en compte les reivindicacions dels entrevistats en l'enquesta realitzada per CSIF, el sindicat ha enviat una carta amb els resultats al Govern, on també ha posat èmfasi que volen parlar de les 35 hores, de l'equiparació salarial o de la prejubilació.





"No és de rebut que els funcionaris de presons cobren molt menys que els que treballen a Catalunya o no és de rebut que qualsevol funcionari cobri menys del que es cobra al País Basc", ha afegit.





CSIF també ha demanat que es recuperi la retallada del 2010, que es parli de l'avaluació de l'acompliment i de la carrera professional. A més, també ha instat que els llocs de direcció general i alta direcció siguin per carrera i no per designació política, ja que "volem que tots els espanyols siguem iguals i que la llengua, per exemple, sigui un mèrit i no un requisit" per accedir a un lloc de treball.





Per CSIF, també cal que s'elimini la bretxa salarial, es garanteixi la paritat i es desenvolupin protocols contra l'assetjament i la violència de gènere.





De l'enquesta realitzada a gairebé 15.000 treballadors es desprèn que entre els seus principals preocupacions o interessos destaquen la retribució, la jubilació parcial o anticipada, la carrera professional i l'estrès laboral o la càrrega de treball.





Aquests temes també han estat remesos al Govern amb l'objectiu que creu un full de ruta amb motiu de la propera negociació per al nou període, que començarà quan el Govern estigui en marxa i hi hagi un nou interlocutor.