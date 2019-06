Macron planteja trencar amb Cs pels pactes amb Vox

Les negociacions postelectorals a Espanya i, en particular, les possibles aliances que pugui haver-hi entre Ciutadans i Vox, generen "preocupació" en el Govern francès, que ha deixat clar que el president, Emmanuel Macron, "no accepta ambigüitats" i està disposat fins i tot a replantejar-se la "cooperació política" amb la formació d'Albert Rivera si pacta algun tipus de "plataforma comuna" amb la ultradreta.









Fonts de l'Elisi han subratllat en una trobada amb periodistes espanyols que "qualsevol treball de fons amb la ultradreta és molt greu" i que "no es pot ignorar" l'escenari autonòmic i local a Espanya. Així, i tot i que amb "cautela", han assenyalat que l'aparent acostament de Ciutadans a Vox en el marc de la renovació de les institucions "no és una anècdota", sinó "un tema important" per al Govern gal.





Les fonts consultades han advertit de les conseqüències que tindria el pacte d'una "plataforma comuna" entre Ciutadans i Vox, si bé han evitat aclarir quina seria la "línia vermella".





"No tindrem cap complaença", han afegit, en relació a unes relacions futures on no estaria assegurada l'aliança entre el partit de Rivera i La República En Marxa (LREM) de Macron.





El mandatari gal aspira a conformar un grup "renovat" a l'Eurocambra i, de fet, la fins ara Aliança de Liberals i Demòcrates Europeus (ALDE) passarà a dir-se Renovar Europa ( 'Renew Europe' en anglès). Aquest grup encara ha de conformar el seu "perímetre" i l'Elisi ha posat en qüestió el grau de "cooperació política" que pot haver-hi entre Ciutadans i LREM.





En aquest sentit, les fonts han apuntat que en el grup, descrit com "progressista" i "proeuropeu", ha d'haver "coherència" i, per tant, no té cabuda que un dels seus integrants arribi a acords amb una formació ultradretana. "No ens poden acusar d'aquesta debilitat", han reblat.





En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat la secretària d'Estat d'Afers Europeus, Amelie De Montchalin, qui s'ha mostrat igual de contundent: "Considerem que l'aliança amb l'extrema dreta com hem vist a Espanya no és una opció".





De Montchalin ha assegurat que correspon al nou grup del Parlament Europeu analitzar quins són els seus "límits", en la mesura que considera que la seva tasca és executiva i no parlamentària, però sí que ha apuntat que és moment de construir "majories" al marge de els blocs tradicionals.





Els liberals europeus han recuperat en les eleccions de maig el lloc de tercera força a l'Eurocambra, amb 106 escons segons l'última actualització de l'escrutini, el que li donarà un paper clau en la presa de decisions al llarg de la legislatura. A més de Ciutadans -que ara tindrà set eurodiputats-, en la passada legislatura també van formar part d'aquest grup PNB, PDeCat i UpyD.





"BONA RELACIÓ" AMB SÁNCHEZ





De Montchalin ha reconegut que el Govern francès se sent "molt a prop" del president de l'Executiu espanyol, Pedro Sánchez, i que, en el context de la política europea, es reuneix amb "socialistes" i "centrista". Sánchez, ha afegit, "té prioritats per a Europa que Macron comparteix".





La Presidència gala diferència entre la "vida parlamentària" i la "vida política". En aquesta última, l'"interlocutor exclusiu" de Macron és Sánchez, amb qui París manté una "connexió" malgrat que puguin no estar d'acord en tot i pertànyer a famílies polítiques diferents, segons les fonts de l'Elisi.





La relació personal entre Macron i Sánchez també és "bona", com hauria quedat en evidència en el sopar que els dos mandataris van mantenir abans de la cimera informal de líders que es va celebrar a finals de maig. Des de l'Elisi han mantingut que les idees dels dos dirigents a Brussel·les convergeixen en reptes com el canvi climàtic o la reforma de l'eurozona.