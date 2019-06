Tusquets i Masià recorren els resultats de la Cambra de Barcelona

Els excandidats a presidir la Cambra de Barcelona Carles Tusquets i Ramon Masià i 20 persones més han interposat un recurs d'alçada contra la Conselleria d'Empresa de la Generalitat, i han demanat la suspensió dels resultats de les eleccions al ple de la corporació com a mesura cautelar.









Ho ha explicat aquest divendres en roda de premsa l'advocada Mercedes Cuyás en representació dels electors i candidats que han interposat el recurs per informar de les presumptes "irregularitats" que sostenen que es van produir durant els comicis.





Cuyàs ha indicat que s'ha demanat com a mesura cautelar la suspensió dels acords presos per la Junta Electoral i que van designar els guanyadors de les eleccions, en què Eines de País va ser la candidatura més votada i va obtenir 31 de les 40 cadires al ple de la corporació.





Ha defensat el retard de la constitució del ple a la Cambra de Barcelona, que està prevista per a dilluns que ve 17 de juny i en la qual s'espera que Joan Canadell sigui elegit president de la corporació, ja que ha raonat que els acords que es prenguin en ell no serien vàlids en variar l'aritmètica final.





Els 22 electorals i candidats també van interposar fa setmanes davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) un recurs contenciós administratiu especial de protecció de drets fonamentals, en concret, el dret a la igualtat davant la llei, en l'aplicació de la llei i d'accés als òrgans de govern de la Cambra de Barcelona.





Aquest recurs contenciós administratiu especial incideix que certs col·lectius que volien votar en les eleccions a la Cambra de Barcelona no van poder fer-ho per problemes d'idioma, i ha dit que és el cas de collectius d'empresaris d'origen pakistanès i xinès, que donaven suport a Tusquets i Masià i no se'ls facilito el seu dret a votar.