Les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona encara segueixen cuejant. El terratrèmol que va suposar la victòria de la candidatura independentista va sacsejar els fonaments de l'entitat i encara manté en xoc a bona part de l'empresariat català.





No obstant això, els comicis camerals han entrat en una nova fase després que Carles Tusquets, Ramon Masià i una vintena d'empresaris hagin elevat sengles requeriments al Consell General, l'òrgan que gestiona totes les organitzacions catalanes --un total de 13 càmeres--, per demanar que es repeteixin les eleccions per la sospita tupinada de Scytl.









ELS MOTIUS DELS REQUERIMENTS





Malgrat que després dels comicis es va realitzar una auditoria electoral --així com un recompte que va modificar en part els delegats elegits--, els denunciants asseguren que es van alterar els vots emesos en el procés basant-se en aquest mateix informe. En concret, els demandants assenyalen que Scytl va poder arribar a eliminar fins 679 vots, que hauria fet decantar la balança en favor de la candidatura independentista.





Just després que s'obrissin les urnes, Scytl ja va estar envoltada per la sospita d'haver modificat els resultats. La tecnològica catalana fundada per Andreu Riera --que també es va fer amb el contracte de la recollida, processament i publicació dels resultats dels comicis locals i europeus del 26-M-- va ser acusada de tupinada perquè els números no concordaven.





L'informe final de l'auditor electoral reconeix que es va decidir no incloure algunes paperetes en l'acta final, però que es va fer perquè es va considerar que s'havien emès de forma invàlida. El problema rau en el fet que, per arribar a aquesta conclusió, es va trucar alguns votants per comprovar la seva participació real en la cita electoral, cosa que vulneraria la protecció de dades que impedeix vincular un vot amb el seu votants.





L'ANC PREN LES REGNES





Ara el Consell General de Cambres de Comerç analitzarà el fons del requeriment i prendrà una decisió sobre l'actuació de Scytl. No obstant això, també el Govern, en la figura de la secretària d'Empresa Marta Felip, ha de verificar el resultat definitiu de les eleccions un cop esgotat el termini d'impugnacions.





Aquests requeriments corren en paral·lel a la designació dels delegats de les grans empreses i a la elecció dels delegats patronals. Cap a mitjans de juny se celebrarà el primer ple d'investidura del nou govern cameral de Canadell, que tindrà a Elisenda Paluzie com cap pensant i presidenta a l'ombra.





L'ANC va ser clau perquè la llista 'Eines de País' fos capaç d'alçar-se amb la majoria de representants. Per aquest motiu ha estat la 'lideressa' d'aquesta mateixa organització qui hagi anunciat a bombo i platerets que la nova singladura vagi a estar marcada per posar la institució al servei del 'procés'.





Prova d'això és el desplaçament de Canadell i altres delegats fins a Waterloo per entrevistar-se personalment amb Carles Puigdemont. La comitiva ha peregrinat fins a Bèlgica per exposar a l'expresident els seus plans, en un missatge clar sobre quines són les prioritats d'aquesta nova executiva cameral.