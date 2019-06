Els membres electes de la Cambra de Comerç de Barcelona han escollit aquest dimecres als sis representants de les patronals que formen part del ple de l'entitat. I com en el relat bíblic, David ha vençut Goliat: en l'elecció s'ha imposat Pimec amb 4 seients, la patronal de les petites i mitjanes empreses, davant de Foment, que només ha obtingut 2 representants.









En total han votat 45 dels 54 membres ja electes --dels quals 40 van ser escollits per sufragi i 14 de les empreses de major aportació voluntària--, segons ha informat el mateix ens cameral.





Aquest desfasament en la votació es deu al fet que una part de les grans empreses han declinat formar part de l'elecció a la vista dels camins que està prenent l'entitat cameral, que ha abandonat la neutralitat de l'etapa de Valls en nom d'una inclinació netament independentista.





Els quatre representants de Pimec que han estat escollits són José María Torres --que va formar tiquet amb l'exconseller delegat de Damm i Cacaolat, Enric Crous, en les eleccions de maig--, Emili Rousaud (Factorenergia), Martina Font (Font Packaging Group ), Anna de Quirós (Cobertis), mentre que de Foment del Treball/Fepime han resultat elegits Jaume Roura (Gremi del Motor de Barcelona) i Anna Cornadó (Copisa)





El fet que les dues patronals s'hagin presentat per separat demostra que encara no han aconseguit enterrar la destral de guerra que porta alçada des de fa anys. D'altra banda, rere el seu enfrontament també rauen diferències polítiques respecte al "procés": mentre que Pimec és més propera al full de ruta de l'independentisme, Foment s'ha posicionat en contra i ha demanat reconduir la situació cap al diàleg en nombroses ocasions.





EL DESACORD ENTRE AMBDUES PATRONALS CONTINUA





Després d'aquests resultat, no ha passat molt temps abans que les dues organitzacions es acusessin mútuament de falta d'entesa per presentar una única llista conjunta. El president de Pimec, Josep González, ha sostingut aquest dimecres que la falta d'un acord amb Foment és un error, després d'haver ofert "en diverses ocasions" la proposta de configurar una única llista patronal abans de les eleccions camerals, en el marc de la unitat d'acció patronal pactada al març.





Per la seva banda, Foment del Treball ha sostingut en un altre comunicat que no han volgut arribar a un acord previ per preservar la independència dels seus candidats. "D'aquesta manera els representants de Foment no tindran cap condició a la seva actuació futura i disposaran de plena llibertat dins de la Cambra de Barcelona", ha considerat la patronal.





PLENARI COMPLETAT





Amb la incorporació d'aquests sis delegats es completa el plenari que ha de constituir-se el proper dia 17 de juny. 'Eines de País', la candidatura independentista afavorida per l'ANC, va resultar vencedora en les eleccions de maig i presentarà a Joan Canadell com a president en aquesta mateixa jornada.





Una de les primeres accions que prendrà la nova direcció --com ha assegurat Elisenda Paluzie, presidenta a l'ombra durant aquesta nova etapa cameral-- serà focalitzar l'activitat del gabinet d'estudis cameral entorn al "full de ruta" independentista. En aquest sentit, des de l'òrgan de govern de la corporació es promourà l'estudi del suposat boicot que va motivar la fugida d'empreses, el dèficit fiscal o la viabilitat econòmica d'una Catalunya independent.





"Seria interessant que es fessin estudis sobre la marxa d'empreses, hi va haver un boicot? Van ser campanyes d'exclusió política? Van ser institucions de l'Estat espanyol que van retirar fons bancaris de La Caixa i Banc Sabadell? Hem trobat a faltar estudis que indiquessin amb rigor i objectivitat què va passar a l'octubre?", es preguntava Paluzie fa unes setmanes en informar sobre el full de ruta de la nova direcció.