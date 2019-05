Després d'unes eleccions d'alt voltatge i un recompte dels vots que va oferir alguna sorpresa, l'independentisme ha aconseguit penetrar en la Cambra de Comerç de Barcelona, un dels 'sancta sanctorum' del poder econòmic a Barcelona.





La candidatura impulsada per l'ANC (Assemblea Nacional Catalana) a la Cambra de Barcelona ha triat finalment a Joan Canadell com a candidat a presidir la corporació i a Mònica Roca com a vicepresidenta primera, segons han informat fonts de la pròpia Assemblea.





Joan Canadell, futur president de la Cambra.





Canadell és fundador de Petrolis Independents, una empresa creades en 2014 que opera 7 gasolineres en territori català, i de la patronal Cercle Català de Negocis (CCN). Per la seva recorregut en xarxes socials, aquest empresari presenta un acusat perfil partidista, molt diferent del que va ostentar Miquel Valls durant el seu mandat. En el seu compte de Twitter, Canadell no s'ha fet un fart d'atacar al constitucionalisme i de llançar missatges entre paròdics i 'ultres' en defensa de la independència de Catalunya.





La ANC ha triat a Canadell d'entre 17 persones de la candidatura Eines del País que es van presentar per formar part del Comitè Executiu de la Cambra de Barcelona. Ara que triar el Comitè Executiu que acompanyarà a l'empresari, que és l'òrgan permanent de gestió i administració i està integrat per 12 membres: president, tres vicepresidents, tresorer i set vocals.





COM QUEDA LA COMPOSICIÓ DE LA CAMBRA?





Les darreres eleccions camerals han suposat un veritable terratrèmol. De constituir una de les organitzacions més transversals i apolítiques del panorama institucional català, l'entitat s'ha convertit en l'ariet amb que l'independentisme intenta trepitjar tots els terrenys neutrals de la societat catalana.





Gràcies a una bona campanya de mobilització entre l'empresariat 'indepe', la candidatura Eines del País emparada per l'ANC va aconseguir fer-se amb 31 cadires de les 40 que es podien votar al Ple de la Cambra de Barcelona, sent la que més representants va aconseguir enfront de les altres.

La candidatura d'Enric Crous es va emportar quatre cadires; la de Carles Tusquets, tres, i les de Ramon Masià i el col·lectiu 50a50, una cada un.





Les 20 cadires restants del Ple de la corporació resultaran de la proposta de les patronals Foment del Treball i Pimec --sis membres--, que s'elegiran el proper dimecres 5 de juny, i de les companyies que fan aportacions --14 membres--.





ELS PLANS DE LA NOVA MAJORIA





La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va assegurar que volen posar la Cambra de Barcelona al servei de la majoria i no d'uns pocs, segons va sostenir en una roda de premsa per valorar els resultats de les eleccions. No obstant això, després d'aquestes paraules es troba un pla per polititzar l'entitat i posar-la exclusivament al servei de l'independentisme.





Per exemple, una de les primeres accions que prendrà la nova direcció serà focalitzar l'activitat del gabinet d'estudis cameral entorn al "full de ruta" independentista. Paluzie, que actuarà com a presidenta a l'ombra de la institució, pretén realitzar estudi sobre el dèficit fiscal --un dels mantres que l'independentisme ha brandat durant els últims anys-- o sobre la viabilitat econòmica d'una Catalunya independent.





A la vista d'aquesta distorsió de l'esperit de la Cambra, està per veure que les grans cotitzades segueixin finançant l'entitat amb les seves aportacions més enllà del primer exercici d'aquesta nova etapa que ja tenen compromès. De fet, és la pròpia direcció que s'estrena al capdavant de l'organització qui ha disparat contra les empreses de l'Ibex acusant-les d'estar en contra del 'procés'.