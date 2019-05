L'ANC marca les seves prioritats per a la Cambra: atacar les empreses de l'Ibex i promoure la independència

'Eines de País', la candidatura independentista que va guanyar les eleccions a la Cambra de Comerç , ha començat a mostrar les seves cartes per dirigir l'entitat cameral durant els propers quatre anys.





En una roda de premsa celebrada aquest divendres, Elisenda Paluzie, presidenta de l'ANC (Assemblea Nacional de Catalunya), ha declarat que la seva intenció és posar a treballar a la Cambra al servei de la "república".









La candidatura impulsada per l'ANC decidirà el proper dimecres 22 de maig el president de l'ens cameral barceloní d'entre quatre candidats, que sortiran de les 17 persones que actualment aspiren a formar part del Consell Executiu, integrat per 12 persones.





L'objectiu de la candidatura és dividir la presidència en dos períodes de dos anys, un per a una dona i un altre per a un home.





En qualsevol cas, l'ANC no es planteja incorporar al consell de govern de 12 membres de l'entitat cap dels delegats que pertanyen a altres llistes alienes a 'Eines de País'. L'independentisme vol enviar un missatge clar: han guanyat les eleccions i formaran un "govern monocolor" en el si de la Cambra.





ESTUDIS SOBRE LA MARXA D'EMPRESES





Una de les primeres accions que prendrà la nova direcció, serà focalitzar l'activitat del gabinet d'estudis cameral entorn al "full de ruta" independentista. La pròpia Paluzie ha assenyalat que des de l'òrgan de govern de la corporació es promourà l'estudi del suposat boicot que va motivar la fugida d'empreses, el dèficit fiscal o la viabilitat econòmica d'una Catalunya independent.





"Seria interessant que es fessin estudis sobre la marxa d'empreses, hi va haver un boicot? Van ser campanyes d'exclusió política? Van ser institucions de l'Estat espanyol que van retirar fons bancaris de La Caixa i Banc Sabadell? Hem trobat a faltar estudis que indiquessin amb rigor i objectivitat què va passar a l'octubre?", s'ha preguntat de manera retòrica la presidenta de l'ANC.





ATACAR LES EMPRESES DE L'IBEX





Paluzie tampoc ha amagat la seva animadversió cap a les grans empreses que formen part de l'Ibex. Per al "sector negocis" de l'independentisme, les cotitzades van ser i continuen sent un fre per a les seves aspiracions, de manera que durant aquesta nova singladura de la Cambra no s'escatimaran crítiques cap a les cotitzades.





"Determinades institucions de la societat civil empresarial van tenir un paper de molta influència política. Algunes directament van callar davant de mentides com que el canvi de seus representava la caiguda del 30% del PIB de Catalunya. Trobem a faltar veus amb influència de la societat civil empresarial que les desmentissin", ha sostingut Paluzie en una clara al·lusió a les grans empreses catalanes.





UN CANVI HISTÒRIC





Els comicis a la Cambra de Comerç de Barcelona han sacsejat el panorama empresarial de la capital catalana. Després del recompte definitiu dels vots, els resultats finals van llançar el següent resultat: 31 seients per a la llista 'Eines de País' abanderada per Joan Canadell, 4 per a Enric Crous, 3 Carles Tusquets, 1 per a la plataforma 50 a 50 i 1 per a la candidatura de Ramon Masià.









Aquestes eleccions van estar marcades per una acusada politització provocada pel sector independentista, que va veure una oportunitat d'or per a assestar un cop baix a les elits econòmiques que consideren insuficientment lleials al procés.