La Cambra de Comerç de Barcelona ha reclamat rigor en el procés de recompte final de vots del procés electoral celebrat a la institució, el resultat del qual està previst que es comuniqui aquest dilluns.









En un comunicat, demana que la informació i comunicació de resultats siguin traslladats "de manera clara" per part de la Junta Electoral Central, evitant qualsevol situació que pugui danyar la imatge de la corporació.





La Cambra, presidida per Miquel Valls, fa al·lusió als fets viscuts el passat dimecres a la nit, quan un cop tancat el vot electrònic presencial després d'una setmana de votació remota, hi va haver dubtes sobre quan se sabria el resultat provisional i informacions prèvies a la seva notificació formal.





La corporació ha manifestat que gràcies a l'esforç del seu equip de professionals es va poder organitzar i desenvolupar tot l'operatiu de procés electoral, que era nou, aconseguint normalitat i fluïdesa en totes les escoles oberts per als electors.





També recorda que després de moments complicats viscuts per la institució, com el que va suposar la desaparició del recurs cameral, la Cambra i tots els seus òrgans van treballar per superar la situació, aconseguint que ara tingui una sòlida posició financera i patrimonial que posen a disposició del nou equip de govern que resulti de les eleccions celebrades.