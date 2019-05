Joan Canadell, de gasoliner 'indepe' a president de la Cambra de Comerç

La candidatura independentista encapçalada per Joan Canadell Bruguera (Barcelona, 1967) s'ha endut el gat a l'aigua en les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona. El 'sector negocis' independentista, fins ara sense poder real en les entitats de representació empresarial catalanes, s'ha fet amb 32 dels 40 delegats que estaven en joc en aquests comicis.





Però, qui és Joan Canadell i quin és l'objectiu dels electes que entraran en el consell de l'òrgan camerario?









PETROLER LOCAL I ACTIVISTA 'INDEPE'





Canadell és fundador de Petrolis Independents, una empresa creades en 2014 que opera 7 gasolineres en territori català, i de la patronal Cercle Català de Negocis (CCN). Amb 51 anys, es posiciona com el president 'in pectore' de la Cambra després de l'etapa de Miquel Valls.





Canadell també és conegut pel seu activisme 'indepe' a les xarxes socials, que ha deixat perles com els seus trajectes en cotxe al costat d'una careta de l'expresident Puigdemont o els seus missatges per difamar la imatge d'Espanya difosos a Twitter.









El futurible president de la Cambra és un home entregat a la causa independentista, assegurant que part dels beneficis que obté explotant les seves gasolineres repartides per Catalunya.





Algunes d'aquestes iniciatives que el patró classifica com a responsabilitat social corporativa han estat finançar la plataforma de castellanoparlants independentistes Súmate o el documental 'L'Endemà'.





PRIMER OBJECTIU: ENTRAR A LES GRANS SIGNATURES I CORPORACIONS





Al capdavant d'aquesta nova singladura acompanyaran Canadell delegats reunits sota el programa 'Eines de País', que no ha amagat en cap moment les seves inclinacions polítiques. Patrocinar l'independentisme des dels fòrums promoguts per l'entitat, així com criticar l'actuació de les grans empreses catalanes --que consideren afectes al constitucionalisme--, han estat els dos vectors que han mogut la campanya d'aquesta candidatura recolzada per l'ANC.





Així mateix, un dels primers objectius d'aquesta nova composició de la Cambra serà ocupar llocs clau en els consells de grans firmes i corporacions com CaixaBank, Zona Franca, Autoritat Portuària de Barcelona, Turisme de Barcelona, Esade, l'Ateneu o Camerdata.





Canadell no s'amaga: la seva missió és ocupar els "nuclis de poder" econòmic per usar-los en benefici del 'procés'. Mitjançant la incorporació de consellers 'indepes' en els consells d'aquestes entitats, es pensa que es podrà influir sobre les seves decisions estratègiques.