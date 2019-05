Si el 2010 les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona van passar sense pena ni glòria, nou anys més tard, la situació política que travessa Catalunya ha aconseguit alterar la perfecta placidesa amb què es venien produint els comicis d'aquesta entitat.









Les eleccions concloses el passat 8 de maig han donat un cop de peu al tauler empresarial: els candidats independentistes patrocinats per l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) han aconseguit fer-se amb 30 dels 40 cadires que es disputaven en aquesta cita electoral.





Molt enrere han quedat els resultats de les tres llistes abanderades per industrials de renom que concorrien als comicis: Crous ha obtingut 5 delegats i Tusquets 3. Un altre delegat ha anat a parar a la candidatura feminista '50a50' i l'últim està pendent d'assignació.





Avui, però, no es triava a tots els membres de la Cambra. En el consell de l'entitat hi ha 14 cadires reservades a grans empreses, que per les seves aportacions tenen una presència assegurada. Així mateix, altres 20 llocs es reparteixen entre les patronals Pimec i Foment.





El posicionament d'aquests sectors empresarials, aliens a l'independentisme i centrats en una agenda estrictament econòmica, podria decantar la balança cap a una presidència transversal que mantingués l'agenda que ha seguit la Cambra durant la seva última etapa.





UNA JORNADA CAÒTICA





Durant aquest dimecres, únic dia hàbil per votar de forma presencial, la confusió ha regnat en la majoria de taules electorals. La manca d'informació, un cens incomplet --molts autònoms no estaven registrats-- i els casos de vot per delegació, cosa que s'havia prohibit durant el procediment previ, han generat més d'un incident al llarg del dia.





La gran afluència de votants --amb un cens que superava de llarg els 450.000 electors-- ha complicat encara més la tasca dels membres de les meses.





Les eleccions més renyides de l'entitat no han estat exemptes de sobresalts fins i tot en la seva última jornada de votació. Durant aquest dimecres, s'ha registrat un episodi de tensió a les portes d'un col·legi electoral entre ciutadans d'origen pakistanès que participaven en els comicis.





EL 'PROCÉS' ENVAEIX LES ELECCIONS





A les eleccions es presentaven tres llistes amb candidats a president de renom: la de l'empresari i financer Carles Tusquets; la formada pel tàndem entre Enric Crous i José María Torres i la liderada per l'advocat i economista Ramon Masià.





A part d'aquestes candidatures, a la cita acudien els candidats ajudats per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), moviment que ha motivat una politització de la campanya durant els seus últims dies. Finalment, també es va presentar en societat un lobby d'executives anomenat '50a50' que reivindicava el paper de la dona en l'entorn empresarial.