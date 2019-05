Foment del Treball reitera la seva posició de neutralitat absoluta respecte de les candidatures que concorren a les eleccions de la Cambra de Barcelona. La patronal catalana recorda que mesos enrere ja es va intentar formar una candidatura única per cobrir els representants patronals al Ple de la Cambra i no va ser possible.









Foment considera que la neutralitat és la posició més adient davant les eleccions de la institució cameral, i més quan ja s’ha obert el termini establert per efectuar el vot.