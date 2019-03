Enric Crous, el candidat del Govern a la Cambra de Comerç de Barcelona

El candidat a presidir la Cambra de Comerç de Barcelona Enric Crous per l'agència de comunicació Interprofit té perfil independentista i compta amb el suport del Govern.









Crous està lligat a la Fira, Damm i Cacaolat, on ha tingut càrrecs de responsabilitat. Ara, en Interprofit, un desus socis és l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell, encausat per blanqueig per la venda de Neymar.





En Interprofit també es troba Patricia Mas, filla de l'expresident de la Generalitat Artur Mas i casada amb Rubén Torrico, advocat i secretari del consell d'Interprofit.





Crous té el suport de la Generalitat, però la seva candidatura ha anat perdent suports, com és el cas de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que inicialment li donava suport i ara és partidària d'una candidatura alternativa integrada, entre altres, per l'empresari de gasolineres Joan Canadell.





Les eleccions a la presidència de la Cambra de Comerç de Barcelona tenen lloc el 8 de maig. Per primera vegada es pot votar electrònicament. Més de 400.000 empresaris i autònoms tenen dret al vot, encara que tradicionalment aquestes eleccions han tingut una baixa participació.