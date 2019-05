La ANC, la Cambra de Comerç i la revenja dels covards

Hi ha un refrany popular molt utilitzat que diu "sabater al teu sabata" que ve a dir que cadascú ha de parlar d'allò que coneix. És alguna cosa, diuen, de sentit comú. A Catalunya, en determinada classe política, econòmica, social i eclesiàstica, el més comú dels sentits fa temps que ha passat a millor vida. El seny del que tant s'ha fet gala en terres catalanes com a senyal d'identitat, malauradament ha desaparegut a favor de sectarisme i la idolatria ideològica excloent i classista, que mou a l'ombra la burgesia, com sempre ha fet, pensant en el que més beneficia els seus interessos econòmics.





Aquests dies els resultats de les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona, on sorprenentment els independentistes han aconseguit 32 dels 40 llocs, és a dir, es fan amb el control de la mateixa, tal com havia planificat fa temps l'ANC, amb el suport de Cercle Català de Negocis com a aliat, per aconseguir el seu objectiu d'eina de país cap a la "República". Controlar aquesta institució vol dir també entrar a Fira de Barcelona, Consorci de la Zona Franca, Autoritat Portuària, Consorci de Turisme de Barcelona, Comitè de desenvolupament de les Rutes Aèries i Cambra de Comerç d'Espanya, sinó renúncia a això, i alguna cosa més.





Les propostes de la candidatura guanyadora van des de la creació d'un banc propi -com Banca Catalana? -, a carregar contra les grans empreses de l'Ibex i eliminar els seient reservats a les mateixes, tot i ser les que més aportacions econòmiques fan a la Cambra . La decisió de l'ANC que és la que maneja els fils dels resultats camerals es pot interpretar com la venjança contra les grans empreses que no han donat suport al independentisme i que han traslladat les seves seus socials fora de Catalunya per la inestabilitat política, però que segueixen mantenint les seves empreses aquí, les quals generen milers de llocs de treball ocupats per ciutadans de Catalunya, als quals l'ANC vol condemnar a l'atur pel sectarisme i la bogeria d'uns il·luminats que només miren pels seus interessos i pretén imposar les seves idees i aprofundeix més en la divisió a Catalunya.





Preocupació màxima al món econòmic pels resultats. S'ha passat d'una Cambra el president, Miquel Valls, persona dialogant, correcta i que ha fet una bona feina, a un nou president, autoritari i excloent, propietari de set gasolineres que compta en el seu equip, amb l'actor Joel Joan, Joan Anglí del balneari Termes Victòria, o un dels propietaris dels supermercats Bon Preu o l'empresari Albert Pijuan del grup d'Animadors Professionals.





El p rovincialismo ranci es va a instal·lar, sinó es posa remei, en una institució que necessitava un canvi per modernitzar-la i situar-la d'acord amb els temps, però no el que ha succeït

El preocupant del tema són els silencis significatius i la paràlisi de la majoria dels representants dels sectors que formen part de la Cambra.





Quan les persones es queda quieta i no intervenen, per por, passa que els altres preses les decisions sense tenir-los en compte. Això és el que ha passat en aquestes eleccions que marca un abans i un després.





Deia Demòcrit que "Tot està perdut quan els dolents serveixen d'exemple i els bons de mofa".





Cal recuperar el seny, per no seguir fent fora les empreses de Catalunya.