La candidatura independentista perd un delegat a la Cambra però reté la majoria

El recompte dels 950 vots impugnats davant la Junta Electoral ha deparat un lleuger reequilibri en els resultats de les eleccions a la Cambra de Comerç. Després d'un recompte que ha durat més de sis hores, la candidatura independentista impulsada per l'ANC (Assamblea Nacional de Catalunya) ha perdut un delegat que ha passat a mans de Ramon Masià, que fins ara no tenia cap vocal.









D'aquesta manera, els resultats finals dels comicis són: 31 seients per a la llista 'Eines de País' abanderada per Joan Canadell, 4 per Enric Crous, 3 Carles Tusquets, 1 per a la plataforma 50 a 50 i 1 per a la candidatura de Ramon Masià.





Després de la proclamació dels resultats provisionals, van sorgir dubtes sobre els vots emesos electrònicament pel fet que una gran part procedien de la mateixa IP, de manera que es va decidir tornar a explicar-los per conèixer si s'alterava el repartiment de seients de la institució.





Tant Crous com Tusquets han descartat en un principi acudir a la Fiscalia per indagar si s'ha comès un delicte electoral, de manera que serà aquest plenari qui haurà de decidir qui és el futur president de l'entitat econòmica.