Detingut a Barcelona un narcotraficant que transportava droga en patinet

Els Mossos d'Esquadra van arrestar dimecres un home de 26 anys que presumptament feia servir un patinet elèctric per desplaçar-se per Barcelona transportant droga, ha informat la policia catalana aquest divendres en un comunicat.









Els agents de la Unitat d'Investigació de l'Eixample el van arrestar costat d'una altra dona al desmantellar un punt de venda de drogues en un domicili del carrer Aribau, des d'on presumptament distribuïen la substància a petita escala a consumidors particulars.





La parella vivia amb els seus fills menors d'edat, que en el moment dels fets eren al pis, i es van quedar amb una amiga de la família que s'ha fet càrrec d'ells.





Els investigadors van fer vigilàncies i seguiments, van decomissar cocaïna i èxtasi a persones que sortien del domicili, i van observar que el principal sospitós feia molts desplaçaments en patinet elèctric per transportar la droga, evitant portar grans quantitats per no ser detingut.





En l'operatiu al domicili, intervenir tres patinets, 10.000 euros i droga: diverses dosis de cocaïna, amfetamina, gairebé 400 pastilles d'èxtasi i un centenar de pastilles d'estimulació sexual, substàncies que en conjunt tenien un valor al mercat il·lícit de 55.000 euros.