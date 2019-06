Vox dinamita el pacte entre PP i Ciutadans per l'alcaldia de Saragossa

El portaveu parlamentari de Vox al Congrés, Iván Espinosa dels Monteros, ha assegurat que a l'Ajuntament de Saragossa va poder governar l'esquerra perquè el PP i Ciutadans, que tenen un acord signat, "no han volgut" negociar amb Vox, els vots necessiten per sumar majoria absoluta.









"Els dos partits han anunciat un pacte que no existeix i tot sembla indicar es va a demanar a Vox participar recolzant un govern per al qual no tenen cap pacte --ha assenyalat--. Tot fa indicar que són responsables que demà governi la esquerra a Saragossa".





En les eleccions municipals del passat 26 de maig, el PSOE va ser la força més votada amb 10 escons i per arrabassar l'Alcaldia a la socialista Pilar Alegria es necessita armar una majoria absoluta diferent, la qual cosa exigeix que els vuit del PP i els sis de ciutadans sumin també als dos regidors de Vox.





No obstant això, el partit que lidera Santiago Abascal no ha estat consultat i, en aquest context, optarà per votar el seu propi candidat: "O ells saben alguna cosa que nosaltres no sabem, o demà Saragossa tindrà un govern municipal d'esquerres", ha comentat .





Segons la seva opinió, la situació de Saragossa "no té molta solució", de manera que Espinosa dels Monteros ja anima a treballar en una moció de censura: "Dilluns tornarem a estendre la mà per una moció de censura contra el govern al qual alguns de manera irresponsable ens han portat".





AZCÓN, CANDIDAT DEL PP, DEMANA UNA REFLEXIÓ





El candidat a l'Alcaldia de Saragossa, Jorge Azcón, ha emplaçat Vox a explicar el canvi de disposició a votar a favor de la seva investidura que li van traslladar aquest dijous i els ha recordat als dos regidors electes que si no li donen suport hi haurà alcaldessa del PSOE, ja que la candidata socialista, Pilar Alegria és la llista més votada amb 10 regidors.





Azcón ha abundat en què seran els representants de Vox els que hauran d'explicar que ahir hagués coincidència i que estaven disposats a votar el PP d'alcalde i a més els acords s'han complert, pitjor si alguna cosa ha canviat hauran de ser ells els que expliquin que Vox vulgui fer alcaldessa la socialista Pilar Alegría".