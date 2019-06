La Caixa ha dedicat 5.030 milions d'euros per acció social, cultural i científica entre 2009 i 2018, etapa en què Isidre Fainé ha ocupat la presidència, una xifra que duplica el pressupost destinat durant la dècada precedent, el període comprès entre 1999-2008 , en què la dotació de la Fundació va ascendir a 2.400 milions d'euros.









L'atenció a les necessitats socials ha estat la prioritat en els últims deu anys, destinant-hi 3.200 milions del total a crear oportunitats per a col·lectius en situació de vulnerabilitat, així com donar resposta a reptes socials com la lluita contra la pobresa i l'exclusió, el foment de l'ocupació, l'atenció a persones amb malalties avançades i la plena integració de les persones grans en la societat, segons ha informat l'entitat.





Així mateix, entre 2008 i 2016, etapa d'esclat i auge de la crisi econòmica, l'entitat va mantenir una dotació anual de 500 milions d'euros i, des de 2017 fins a 2019, coincidint amb la desconsolidació de CaixaBank, la dotació ha augmentat fins als 545 milions d'euros.

En aquest sentit, Fainé ha recordat que els últims deu anys han estat marcats per una "crisi severa", i alhora ha destacat que l'entitat ha multiplicat els recursos destinats a complir amb el seu compromís social, contribuint a "pal·liar situacions de vulnerabilitat".





D'altra banda, el Pla Estratègic 2016-2019 de la Fundació Bancària La Caixa, presidida per Fainé, i dirigida per Jaume Giró, ha aconseguit una millora de la ràtio d'eficiència, reduint el pes dels costos administratius i de gestió des del 16 per cent de l'any 2014 fins al 10 per cent actual, el que ha permès "alliberar recursos" i "incrementar la inversió en acció social directa".





Així mateix, s'ha dut a terme una concentració de l'activitat de l'entitat al voltant de les línies d'actuació prioritàries, reduint a 16 la cartera de programes, apostant per la seva "vocació transformadora" i sistematitzant el mesurament i avaluació dels mateixos.





L'entitat també ha impulsat el suport a la investigació biomèdica, multiplicant els recursos destinats a la mateixa des dels 30 milions d'euros del primer any del pla el 2016 fins als 90 milions de l'exercici de 2019, alhora que s'ha desenvolupat un " desplegament "de l'activitat social a Portugal, com a conseqüència de l'adquisició per part de CaixaBank del Banc Portuguès do Investimento (BPI).





A més, s'ha impulsat el manteniment de l'excel·lència en la divulgació de la cultura i de la ciència, amb l'obertura de nous centres culturals com CaixaForum Sevilla, l'inici del projecte CaixaForum València i l'increment sostingut de visitants a les exposicions i propostes de l'entitat fins als 6,9 milions de 2018.





ACCIÓ SOCIAL TRANSFORMADORA





D'altra banda, a nivell social, La Caixa ha desenvolupat diversos projectes, entre els quals destaca el programa CaixProinfancia, dirigit a l'atenció a llars amb nens i joves en risc o situació d'exclusió social, del qual s'han beneficiat 30.000 menors de 0 a 18 anys i per al qual s'han invertit més de 600 milions d'euros.





Així mateix, des de 2006, l'entitat se centra a promoure la contractació de col·lectius vulnerables mitjançant el programa incorpora, facilitant, entre 2008 i 2018, 200.000 llocs de treball a persones amb discapacitat, aturats, víctimes de violència de gènere, joves en risc d'exclusió o exreclusos, entre d'altres col·lectius.





La Caixa també ha impulsat el Programa per a l'Atenció Integral de Persones amb Malalties Avançades, que complementa l'actuació dels sistemes públics de salut en l'àmbit de les cures pal·liatives.





Així, aquest projecte, que es desenvolupa des de 2008, ofereix assistència psicosocial i espiritual a persones que es troben en aquesta situació, així com als seus familiars. La iniciativa ha atès més de 150.000 pacients i 200.000 familiars a través de 138 hospitals i 133 àrees domiciliàries.





Així mateix, ha continuat impulsant el seu centenari 'Programa de Gent Gran', que compta anualment amb prop de 800.000 participants en més de 16.000 activitats, que tenen com a objectiu fomentar l'envelliment actiu, la participació social i el respecte i la dignitat del col·lectiu.





D'altra banda, en l'eix cultural, La Caixa ha intensificat la seva activitat per complementar l'acció pública i privada, que s'ha materialitzat en la posada en marxa d'un nou CaixaForum a Sevilla, així com en la construcció d'un altre a València.





Durant aquests deu anys també ha ampliat el programa de les exposicions itinerants, amb l'objectiu de "portar la cultura a tots els racons del país".





En l'àmbit científic, l'entitat ha donat suport a diferents centres de recerca, universitats i investigadors espanyols, incrementant el seu pressupost destinat a la ciència fins arribar a una inversió de 90 milions d'euros anuals, per tal de combatre les malalties més greus i esteses.





Anualment, l'entitat impulsa 50.000 iniciatives, arribant als quinze milions de beneficiaris i tenen com a objectiu contribuir a la construcció d'"una societat millor i més justa", atorgant oportunitats als col·lectius més vulnerables.