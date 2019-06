ERC destapa el pla de Torra per evitar el pacte entre JxCat i PSC al seu poble

Santa Coloma de Farners ha ajornat la investidura en el seu Ajuntament fins a les 22.00 hores. En el ple que havia de investir Susagna Riera de JxCat, amb els vots del PSC i Independents per la Selva, s'han escoltat insults després dels juraments a més d'escoltar-versions contraposades d'ERC i JxCat del pacte que Junts per Catalunya tenia a punt amb el PSC per aconseguir l'Alcaldia i desbancar ERC.









L'acord no comptava amb el vistiplau del president Torra, que hauria intentat frenar-a última hora.





Durant els moments de màxima tensió a l'Ajuntament del poble català, els representants d'ERC han afirmat que Torra els va cridar la nit de divendres per evitar la presència dels socialistes en el govern i, així, aconseguir una aliança entre els partits sobiranistes. Han afegit que el president de la Generalitat havia contactat amb els integrants de la llista de JxCat.





RIERA DESMENTEIX A ERC





Susagna Riera, en canvi, ha afirmat que Torra no havia donat suport al seu partit durant la campanya ni durant les negociacions, així com que ella representa a Puigdemont.





Durant el discurs de Riera, Montse Torra, la germana del president de la Generalitat, ha retirat la fotografia del seu germà que penjava a la sala de plens de l'Ajuntament, per tal de protestar per la decisió que havia pres la regidora.





Riera, després del gest de la Montse Torra, ha demanat que no es retirés el retrat de Puigdemont i ha assegurat que aquest tipus d'actuacions podria haver estat susceptible de denúncia.